أجهزة الشامل تقدم حلولاً مصرفية متنوعة بأفضل تقنية لإيداع الأموال والشيكات

يواصل بيت التمويل الكويتي «بيتك» خدمة عملائه الكترونيا خلال العطلة عبر موقعه الالكتروني kfh.com الذي يقدم أكثر من 150 خدمة مجانية بمستوى عال من السرعة والمرونة والأمان، وعبر العديد من قنوات الخدمة الالكترونية الأخرى التي تضمن تمتع العملاء بمجموعة من الخدمات والمنتجات الضرورية وأحدثها جهاز «XTM» التفاعلي ذاتي الخدمة الموجود في الأفنيوز وفرع الفيحاء، بالاضافة إلى سيارات موبي «بيتك» وفرع «بيـــتك» فـي المطار الذي يقدم خدماته على مدار الساعة.

كما يمكن لعملاء «بيتك» الاستفادة من خدمات جهاز «XTM» التفاعلي ذاتي الخدمة الذي بدأ «بيتك» تشغيله مؤخرا بواقع جهازين، احدهما في مجمع الأفنيوز والثاني في فرع الفيحاء، ومن ابرز الخدمات الجديدة والفريدة التي يوفرها الجهاز السحب والايداع من غير بطاقة، وخدمة تحديث بيانات العميل مباشرة وفتح حسابات (التوفير - الودائع الاستثمارية) بالاضافة الى مجموعة من الخدمات المصرفية التي تعتبر طفرة متقدمة في الخدمات الالكترونية المبتكرة القائمة على الخدمة الذاتية للعميل وتمكينه من اجراء حوار مباشر بالصوت والصورة مع موظفي الخدمة لتحقيق ظروف جيدة ومناسبة للعميل للحصول على الخدمة مباشرة على مدار الساعة وباعلى مستويات الجودة.

ويواصل مركز الاتصال تقديم الخدمات على مدار الساعة لتلقي اتصالات العملاء، والاستماع لمطالبهم والعمل على التجاوب معها بأسرع وقت ممكن، من خلال طاقم عمل مؤهل وتقنية متطورة تسهل مهامه.

كما تعمل تقديم الخدمة الهاتفية الآلية 1803333 على مدار الساعة، بذات الكفاءة والسرعة للتجاوب مع احتياجات العملاء ومتطلباتهم من عمليات تحويل بين الحسابات والاستفسار عن العمليات المالية ودفع الفواتير وشراء بطاقات تعبئة الهواتف النقالة وغيرها من الخدمات المتنوعة.

وتخدم أجهزة الشامل عملاء «بيتك»، فتوفر بديلا لجزء مهم من عمل الفروع في مثل هذه المناسبات، حيث تغطي هذه الأجهزة اغلب الفروع المنتشرة في مختلف المناطق الحيوية، وتقدم حلولا مصرفية متنوعة بأفضل تقنية من بينها خدمات إيداع الأموال والشيكات، وتتيح لعملاء «بيتـــــك» إدراج أمــــوال الشيكات ضمن حساباتهم فور إيداعها.