0% أرباح لمدة 5 سنوات

تأتي هذه الحملة من ضمن الحلول المصرفية الرائدة التي يطلقها بنك وربة -أفضل بنك للخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية للاستثمار في الكويت- والتي صممت لتناسب احتياجات عموم شرائح المجتمع وتقدم فرصة رائعة لكل من يرغب في اقتناء أحدث أنواع السيارات -سواء كانوا من عملاء بنك وربة أو غير عملائه- بدون أي دفعه مالية أولية و0% أرباح مما يضفي مزيدا من السهولة والمرونة على الأفراد الراغبين في اقتناء أحدث أنواع سيارات فورد من «فورد الغانم» عن طريق أقساط شهرية مريحة ومرنة تمتد لمدة 5 سنوات.

جدير بالذكر أن الحملة قد ضمت كل من سيارات فورد فوكس، توروس، إيكوسبورت، إسكيب، فلكس، إدج، إكسبلورر، إكسبيديشن، رينجر وF-150.



والتي تمكن العميل من اقتناء سيارة فورد بسعر تنافسي ومميز في حال قرر العميل تمويلها عن طريق بنك وربة.

بنك وربة يكرر هذا التعاون مع «فورد الغانم» وتقديم مجموعة أوسع من سيارات فورد ولإعطاء العملاء المزيد من الاختيارات.

لذا، ارتأينا بأن نقدم خيارات أوسع للعملاء تتناسب مع احتياجاتهم وتطلعاتهم ذات جودة عالية ولكن في الوقت نفسه تمتاز بتكلفتها المناسبة وطريقة السداد المريحة والمرنة بحيث لا تضيف عبئا ماديا على العملاء.