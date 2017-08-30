مزايا فريدة مثل تحديد اتجاه القبلة في مكة المكرمة للأسواق التي تستخدم اللغة العربية

ساهم الجيل الأحدث من نظام فورد للاتصالات والترفيه المبتكر SYNC®3 في حصول مطوريه على جائزة ستيفي البرونزية عن أفضل منتج برمجيات جديد لهذا العام، ضمن «جوائز الأعمال الدولية» التي تم الإعلان عنها مؤخرا.

واستحقت شركة NNG، المزود العالمي لبرمجيات السيارات هذا التكريم على برنامج الملاحة المدمج الذي يأتي بشكل قياسي في كل مركبات فورد الجديدة والمتوفرة في أكثر من 50 دولة.

ومع إطلاق نظام SYNC®3 في العام الماضي، تعززت تكنولوجيا فورد الذكية للترفيه والمعلومات من خلال نظام ملاحة مطور للغاية ومدمج بالكامل، حيث يضم تصميمات ثلاثية الأبعاد للمعالم المهمة، ويحتوي على بوصلة تحدد اتجاه القبلة في مكة المكرمة، وخصائص العرض المحسن للمسارات المروريـة لتوفير مشاهدة أكثر وضوحا وإرشادا للسيارات.

كما يقوم نظام الملاحة بإعطاء صورة أوضح للبيئة المحيطة عبر تصغير المشهد عندما تفصل بين السيارة وبين الاتجاه التالي مسافة تزيد على 3 كيلومترات، بما يوفر للسائق صورة أكثر شمولا لمساره على الطريق.

ويوفر نظام SYNC®3 دعما كاملا للملاحة على الطرق الوعرة غير المعبدة في أفريقيا، بالإضافة إلى دعم كامل لتحديد الموقع، ما يعني القدرة على الملاحة عند فقدان إشارة نظام تحديد المواقع العالمي GPS في بعض الدول.

كما يمكن للبرنامج تلبية الاحتياجات الفريدة والخاصة بكل بلد، ودعم اللغة المحلية عبر النصوص والتوجيه الصوتي، بما يتيح للسائق تحكما أكثر سهولة أثناء القيادة.

وحاز نظام فورد للترفيه والمعلومات SYNC®3 جائزة ستيفي البرونزية بعد الانطباع الكبير الذي تركه لدى لجنة التحكيم، نظرا لخصائصه المتميزة وقدرته على تقديم تجربة ملائمة لجميع المستخدمين في عدد كبير من المناطق الجغرافية ذات الخلفيات الثقافية المتنوعة واللغات المختلفة.

وتعليقا على الجائزة، قال مهندس EES في قسم تطوير المنتجات لدى فورد الشرق الأوسط وأفريقيا زياد شعبان: «يعتبر فوز نظام SYNC®3 بجائزة ستيفي البرونزية بمنزلة تقدير استثنائي لشركة NNG، وتأكيد على المعايير العالية للتكنولوجيا المبتكرة المتوافرة في جميع مركبات فورد الجديدة كليا».