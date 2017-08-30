يتقدم البنك الأهلي الكويتي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه، وولي عهده الأمين سمو الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه وإلى الحكومة الكويتية الرشيدة والشعب الكويتي الكريم وكل المقيمين، وذلك بمناسبة عيد الأضحي المبارك، داعين الله عز وجل أن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وبهـذه المناسبة سيغلق البنـــك أبوابــه وجميع فروعه ابتداء من يوم الخميس 31 أغسطس 2017 وحتى يوم الاثنين 4 سبتمبر 2017.

وسيستأنف البنك أعماله اعتبارا من يوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2017.

وسيواصل البنك تقديم خدماته المصرفية لعملائه عن طريق مركز خدمة العملاء أهــلا أهلي على الرقم 1899899.

كما يستطيع العملاء استخدام الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي على شبكة الانترنت www.eahli.com.