أطلقت شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل المعتمد لشركة رينو في الكويت، عرضا على سيارة «رينو كابتشر» كاملة المواصفات، أول سيارة كروس أوفر مدمجة لدى العلامة، ضمن مهرجان تحطيم الأسعار في معارضها.



وأشارت الشركة إلى أن السيارة العصرية والعملية تتوافر مع خيارات كاملة بسعر مخفض خلال موسم الأعياد، لافتة إلى أنها تتمتع بمحرك توربو وتسارع كبير ومرونة في جميع السرعات وظروف القيادة.

وتتميز رينو كابتشر بطلاء رياضي من لونين مختلفين يميز السقف والأعمدة وأغطية المرايا عن باقي الهيكل كما يتميز هيكل السيارة بالقوة وخفة الوزن والانسيابية وتمتاز كابينة الركاب بلمسات في غاية الأناقة والجمال.

وأوضحت «البابطين» أن تصميم السيارة اعتمد على خبرة «رينو» الواسعة التي تتيح استكشاف أبعاد جديدة من حيث التصميم والراحة والتجهيزات، مشيرة الى أنها جهزت بميزات تلبي احتياجات الرحلات الطويلة.

السيارة مجهزة بنظام R-LINK ولوح متعدد الوسائط متصل بالشبكة مجهز بشاشة 7 بوصات تعمل باللمس ونظام تعرف على الصوت للتحكم بالوظائف الأساسية بكل سلاسة، كما وتأتي السيارة مع نظام الملاحة، نظام تحديد السرعة ومثبت السرعة، للتحكم في المسافة أثناء صف السيارة كما تحتوي السيارة على أجهزة استشعار خلفية مع كاميرا للرؤية.

وعندما يتعلق الأمر بالسلامة، فقد نجحت «رينو كابتشر» في اختبارات التصادم والسلامة التي يقوم بها برنامج تقييم السيارات الجديدة الأوروبي «EURO NCAP».

كل هذه المواصفات وأكثر تتوافر الآن وبسعر استثنائي 3.999 دينارا فقط.