مطار حمد الدولي يوفر تجربة تسوق لا تنسى للمسافرين

يسر السوق الحرة القطرية الإعلان عن افتتاح متجر بولو رالف لورين الجديد في مطار حمد الدولي.

ويعزز افتتاح المتجر الجديد من تجربة التسوق في السوق الحرة القطرية، التي تحتوي الآن على أكثر من 90 متجر عالمي راقي توفر تجربة تسوق مميزة لجميع المسافرين عبر مطار حمد الدولي الحائز تصنيف الخمسة نجوم.

ويحتوي متجر بولو رالف لورين على مجموعة من الملابس الرسمية والرياضية وقمصان البولو للرجال، بالإضافة إلى الإكسسوارات والحقائب، حيث يحظى جميع المسافرين عبر مطار حمد الدولي بالفرصة للاختيار من بين مجموعة متنوعة من هذه المنتجات الراقية.

وقال نائب أول الرئيس التنفيذي للسوق الحرة القطرية لويس جاسيت: «يسرنا افتتاح فرع للعلامة التجارية الشهيرة بولو رالف لورين في السوق الحرة القطرية لتنضم إلى العديد من العلامات التجارية المتوافرة في مطار حمد الدولي.



وتشتهر بولو رالف لورين عالميا بتصميمها لملابس كلاسيكية عالية الجودة تلبي مختلف الأذواق، لتعزز بذلك تجربة التسوق في المتاجر الراقية المتاحة في المطار.



ولا شك أن بولو رالف لورين ستجذب مختلف المسافرين، سواء أرادوا شراء شيئا لأنفسهم أو شراء هدية لعائلاتهم وأصدقائهم».

ويأتي افتتاح متجر بولو رالف لورين بعد افتتاح العديد من المتاجر المتنوعة في مطار حمد الدولي، بما في ذلك ثالث فرع لمتجر الذهب، وافتتاح متجر للعلامة البريطانية الفاخرة للعطور بنهاليغونز ـ أول فرع لبنهاليغونز في دولة قطر.

وتهدف السوق الحرة القطرية من خلال افتتاح هذه المتاجر إلى توفير تجربة تسوق لا تنسى للمسافرين عبر المطار الحائز عدة جوائز.

وتحتفل بولو رالف لورين هذا العام بمرور 50 عاما على تأسيسها وعلى تقديم مختلف التصاميم الراقية التي تعكس الأناقة الحديثة والملابس غير الرسمية الفاخرة.

ولا ترتكز رؤية رالف لورين على تصميم الملابس فقط، ولكن ترتكز أيضا على بناء نمط حياة يتجاوز التوقعات وإلهام الناس على المشاركة في حلم هذه العلامة التجارية.

وتمتد السوق الحرة القطرية على مساحة 40 ألف متر مربع في في مطار حمد الدولي بحيث تشمل مجموعة من المحلات المختلفة والمطاعم الفاخرة والمقاهي، وتضم 90 متجرا للملابس والماركات العالمية والإلكترونيات وغيرها الكثير التي تناسب أذواق جميع المسافرين، بالإضافة إلى أكثر من 30 مطعما ومقهــــى تشمل اختيارات من الأطبـــاق العالمية والمحلية.

وتعد السوق الحرة القطرية واحدة من الأسواق التي حققت نجاحا باهرا في الشرق الأوسط وعالميا، حيث حققت نموا من خانتين على نحو سنوي لتصبح حاليا ثاني أضخم مشغل للأسواق الحرة في منطقة الشرق الأوسط.



وتوفر السوق الحرة القطرية لعملائها ما يلبي أذواقهم بتشكيلة واسعة من العلامات العالمية التي تقدم أحدث المنتجات لمصممين عالميين، بما في ذلك بلغاري وهيرميس وجورجيو أرماني وهوغو بوس ومون بلان ورولكس وشانيل.