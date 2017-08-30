يعد هذا الإنجاز تقديراً لجميع الخدمات المقدمة من الساير على مر السنوات لدعم علامة يوكوهاما التجارية في الكويت

استضافت شركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده، احدى شركات مجموعة الساير القابضة والموزع المعتمد لاطارات يوكوهاما في الكويت منذ أواخر السبعينيات، وفدا رفيعا يترأسه رئيس شركة يوكوهاما للاطارات – اليابان ماساتاكا يامايشي، والمدير التنفيذي – رئيس قسم مبيعات وتسويق الإطارات في الخارج تاكاهارو فوشيمي.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الزيارة هي الأولى من نوعها لرئيس شركة اطارات يوكوهاما – اليابان الى الكويت.

وتعد شركة اطارات يوكوهاما – اليابان شركة رائدة عالميا في صناعة إطارات السيارات، وتستعد للاحتفال بالذكرى المئوية، لتسجل انجازا كبيرا في رضا العملاء والخدمة المتميزة.

كما رحب مدير عام الإطارات والزيوت والاصباغ ومعدات الكراج في شركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده كريشنا كومار، ومدير اول مبيعات الإطارات اندربال سينغ، برئيس شركة يوكوهاما للاطارات ماساتاكا يامايشي، والوفد المرافق له المدير التنفيذي – رئيس قسم مبيعات وتسويق الإطارات في الخارج تاكاهارو فوشيمي، ومدير عام يوكوهاما الشرق الأوسط وافريقيا ايسوكي اماي، ومدير مبيعات الشرق الأوسط وافريقيا يوسوكي تاناكا، بالاضافة الى مدير مبيعات ميتسوبيشـــــي كوربوريشن يوشو اوكادا، وهييروفومي تسونوكا، من ميتسوبيشي كوربوريشن طوكيو، وديوغو، من ميتسوبيشي كوربوريشن الكويت.

وفي هذه المناسبة، قدم يامايشي الى مبارك ناصر الساير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الساير القابضة، درعا تقديرية تكريما لدور مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده في المحافظة على خدمة العملاء المتميزة بالاضافة إلى التسهيلات المقدمة في مراكز خدمة إطارات يوكوهاما بالكويت.



ويعد هذا الإنجاز تقديرا لجميع الخدمات المقدمة من الساير على مر السنوات لدعم علامة يوكوهاما التجارية في الكويت، بالإضافة إلى التزامها بمعايير أخلاقية عالية المستوى في تعاملاتها التجارية.



منذ أن تأسست مجموعة الساير في عام 1954 وهي لا تدخر أي جهد ممكن في توفير افضل المنتجات والخدمات لعملائها، حيث تتلخص رسالة المجموعة في «بيع افضل المنتجات فقط والمدعومة بخدمة ما بعد البيع المتميزة».

يوكوهاما تحتفل بمرور 100 عام على القيادة الآمنة

تأسست شركة اطارات يوكوهاما المحدودة في اليابان في 13 أكتوبر 1917.



ومنذ ذلك الحين تطورت يوكوهاما الى شركة رائدة عالميا ذات اهتمامات متنوعة بالاعمال، حيث تتمحور 80% من أعمالها حول صناعة إطارات ممتازة الجودة لجميع أنواع المركبات.



وتحتفل يوكوهاما الآن بمرور مائة عام من التكنولوجيا المميزة والابتكارات الرائدة، وتم تقديرها عالميا من خلال عدد كبير من الجوائز العالمية المرموقة لالتزامها المستمر بصناعة منتجات تفيد المجتمع باستخدام مواد وعمليات صديقة للبيئة.

كما تستمر يوكوهاما في تعزيز حضورها عالميا من خلال شبكة موزعيها العالمية ومرافق الإنتاج المنتشرة في عدة قارات بالإضافة إلى مراكز الأبحاث والتطوير المتقدمة جدا في اليابان والمختبرات الخاصة بها حول العالم بالتعاون مع افضل المتخصصين والخبراء.

علاقة عالمية

تتطلع شركة اطارات يوكوهاما الى زيادة الوعي العالمي حول علامتها التجارية، وتوسعة مبيعاتها حول العالم.

ففي يوليو 2015، دخلت اطارات يوكوهاما في شراكة مدتها خمس سنوات مع فريق تشيلسي الذي يمتلك قاعدة معجبين ضخمة في جميع أنحاء العالم.



وتتوقع إطارات يوكوهاما من شراكتها مع نادي تشيلسي، الذي استعاد في الموسم الماضي لقب الدوري الممتاز، أن تزيد من الوعي العالمي من خلال ارتباط الأبطال بعلامتي يوكوهاما وأليانس.

وتعد أليانس علامة جديدة لإطارات سيارات نقل الركاب، وتم اطلاقها بالكويت في منتصف عام 2017.