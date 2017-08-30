1.2 مليار دولار حجم المبيعات في سوق المدفوعات والتجارة الإلكترونية

المخيال: الـ user experience أهم أدوات تأسيس التطبيق

عبدالرحمن خالد

يبدو ان التطبيقات الالكترونية على الموبايلات الذكية، بدأت تأخذ حيزا واهتماما كبيرا من حصة السوق الكويتي، من حيث الخدمات والمدفوعات الالكترونية.

وقد استحوذت الكويت على المركز الرابع كأكبر سوق للمدفوعات والتجارة الالكترونية في المنطقة بحجم مبيعات يصل الى 1.26 مليار دولار، وذلك طبقا لآخر احصائية لشركة «باي فورت».

ومن المتوقع ان ينمو حجم مبيعات السلع والخدمات عبر الانترنت من 680 مليون دولار في عام 2015 الى 1.86 مليار دولار في عام 2020.

ويستطيع المستهلك الآن وهو في منزله، ان يفتح التطبيق الالكتروني على الموبايل الذكي، ويشتري احتياجاته التي يريدها، ثم تصله الى بيته.

ففي السابق، كانت نسبة الذين يطلبون من المطاعم في الكويت عبر الهاتف بالتأكيد 100%، وعندما دخل «طلبات» و«كاريدج» السوق، فإن نسبة الذين يطلبون عبر الاون لاين اصبحت لا تقل عن 80% وهي نسبة أكبر من اولئك الذين يطلبون عبر الهاتف الارضي، حسب الدراسات.

وغيرت تلك الفكرة طريقة الذهاب للمطاعم ايضا، حيث اصبح اغلب اصحاب المطاعم يفتتحون مطعما في مكان لا يستطيع الاشخاص الجلوس به معتمدين على «طلبات»، اذ لا يكلف صاحب المشروع مكانا كبيرا، فقط ايجار بسيط وعدد عمال صغير.

وبهذا الاطار، يقول مؤسس تطبيق «انستا سلة» سعود المخيال لـ«الانباء»: «انصح دائما من يقرر تأسيس تطبيق الكتروني بالاهتمام بعدة امور منها ان يكون الـ software قويا جدا، وان تكون الادارة قوية جدا وذات خبرة، وضرورة الاهتمام برواتب الموظفين بحيث يستفيد صاحب العمل من الموظف بإعطائه راتبا يتناسب مع المعيشة الحالية».

ويضيف المخيال: «لتأسيس اي تطبيق ناجح يجب ان يدخل المالك على عملية تسمى الـ user experience، وهي معرفة المبرمج بما يريده صاحب العمل من تخيل للبزنس الخاص به، ليترجمه المبرمج الى كود معين وعلى اساس ذلك يتم تصنيع التطبيق.



وبعد تلك الخطوة يدخل على عملية اخرى تسمى الـuser imagination او بمعنى آخر تصميم التطبيق، وتركيز تلك العملية يكون بالعادة على الالوان والشكل، لذا هذا الاختيار يعتبر علما يركز عليه المصمم في اختيار نوعية البزنس الذي سيقوم به».

من جانب آخر، يقول مؤسس تطبيق «يال فيش» فهد النوري: «يجب ان يجتهد المستثمر بنفسه، ويأخذ برأي الاقارب والاصدقاء خاصة في المجالات التكنولوجية، وتتطلب العملية احيانا بحثا مطولا يصل الى 6 شهور، وبعد البحث وتجميع المعلومات والبيانات تتم عملية الفلترة واختيار افضل الطرق لعمل المشروع وبعد ذلك التنفيذ».

ويضيف: «من الممكن ان يقوم اصحاب الاعمال بتقديم اي سلعة متوافرة حاليا في السوق بطريقة معينة على التطبيق الالكتروني ولكن بشرط ان يتم توفير هذا التطبيق بطريقة مبتكرة وجديدة وغير متوافرة في السوق بمزايا اضافية تكنولوجية حديثة، وعلى سبيل المثال فقد قمنا بتحويل شراء السمك عبر التطبيق الالكتروني».

ويشير قائلا: «يجب ايجاد المصادر والموارد المناسبة لصنع تطبيق، وحين اسسنا تطبيق يال فيش ذهبت الى الهند بنفسي للبحث عن المطورين والمبرمجين الجيدين لعمل التطبيق.



لابد من توفير ايد عاملة قادرة على تنفيذ البزنس بالشكل المطلوب».

ويقول النوري: «السوق الكويتي رائد من ناحية صنع التطبيقات الالكترونية، وهناك ثقة كبيرة بين المستهلك ومطور الخدمة والتي خلقت نوعا من الاقبال الكبير على عمليات البيع والشراء الكترونيا، والدليل على ذلك ان شركة كاريت المزودة لخدمة الدفع الالكتروني، وصلت قيمتها الى 2.5 مليون دينار وفي 2015 وصلت عمليات الدفع عبر الاون لاين لـ 365 مليون دينار».