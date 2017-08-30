5.4 ملايين مسافر بنمو 10.5%.. و19.4% مساهمة الناقلة في النمو الإجمالي لمطارات دبي

أعلنت فلاي دبي عن نتائجها نصف السنوية المنتهية في 30 يونيو 2017 والتي سجلت فيها عائدات بلغت 2.5 مليار درهم (689 مليون دولار) بنمو بلغ 9.9% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

ونمت اعداد المسافرين الذين نقلتهم الشركة خلال هذه الفترة لتصل الى 5.4 ملايين مسافر بنمو بلغ 10.5% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.



ونمت اعداد المسافرين لكل رحلة بنسبة بلغت 13.7% مقارنة مع 2016.

واستمر الطلب قويا على حركة السفر في مختلف وجهات شبكة الناقلة وعززت الشركة حصتها السوقية في مختلف المحطات التي تعمل فيها.



غير أن هذه العوامل قابلها أداء الأسعار الذي يحدده السوق.



كما ان الناقلة واجهت ارتفاع اسعار الوقود خلال الفترة الماضية وشكل نحو 24.8% من اجمالي نفقات الناقلة مقارنة بـ 23.5% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي غيث الغيث: «استمر الطلب قويا على حركة السفر مع تزايد اعداد المسافرين.



سنستمر مع ذلك في ادارة اداء النفقات وموازنة ذلك مع نظرتنا بعيدة الامد بمقومات سوق النقل الجوي في المنطقة.



ندرك ان علينا ان نتمتع بالمرونة تجاه ديناميكية السوق في مختلف محطات الشركة، سنستمر في نهجنا المنضبط لزيادة السعة مع سعينا لتحقيق هدفنا الأوسع المتمثل في ترسيخ وضع فلاي دبي في مركز صناعة السفر العالمية».

من جهته، قال نائب رئيس اول المالية في فلاي دبي اربيند كومار: «خلال الأشهر الستة الاولى من العام الحالي رأينا ضغطا على النفقات والايرادات.



نحن مستمرون في تركيز جهودنا على ثلاثة مجالات: تحسين الاداء في النفقات، والتوسع في شبكة التوزيع وتعزيز الاستفادة من شبكتنا.



ورغم تشابه البيئة التشغيلية مع السنوات الماضية إلا اننا سنمضي قدما بحذر مع معرفتنا ان هناك الكثير من الفرص ما زالت أمامنا».