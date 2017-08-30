البعض ينسج من خياله قصصاً غير حقيقية عن سبب الإغلاق

أبوابنا مفتوحة لكل العملاء للاستفسار مباشرة

للشركة الحق في اتخاذ كل الإجراءات القانونية للدفاع عن سمعتها

أوضح مديرعام شركة الملا وبهبهاني أوسكار ريفولي السبب وراء اغلاق معرض الملا وبهبهاني في الري، حيث بيّن انه بناء على حكم قضائي يعود لقضية مرفوعة ضد الشركة في العام ٢٠١٢، وان الاغلاق ليومين فقط، نافيا كل الاقاويل والاشاعات الاخرى حول سبب الاغلاق.



وقال في رده على أسئلة «الأنباء» ان بعض الاقاويل حول حيثيات القضية هي من نسيج خيال بعض الاشخاص غير المسؤولين ولا يمت للحقيقة بأي شكل من الاشكال.

واضاف ان للشركة الحق في اتخاذ كل الاجراءات القانونية للدفاع عن سمعتها ومصداقيتها تجاه عملائها.

كثرت الأقاويل والإشاعات حول سبب إغلاق معرض الملا وبهبهاني الأسبوع الماضي، فما الذي حصل؟

٭ سبب الإغلاق هو صدور حكم قضائي باغلاق إحد معارضنا بالري على أثر قضية مرفوعة ضد الشركة عن أمر حصل في سنة ٢٠١٢.



وكانت مدة الإغلاق فقط يومي الخميس والجمعة.



لقد كان هذا الحدث مخيبا لآمالنا نظرا لأننا نسعى جاهدين دوما لتحسين أدائنا وطرق خدمة زبائننا لكن ما لا يخضع للنقاش هو اننا نحترم القانون ونحترم قرارات المحكمة دائما.

وما حيثيات هذه القضية وهل ما أشيع عن بيع سيارة مدعومة هو السبب؟

٭ إطلاقا مستحيل، هذا كلام عار عن الصحة وهو من صنع خيال احد الأشخاص غير المسؤولين وكلام لا يمت للحقيقة بأي شكل من الأشكال.



اما بما يتعلق بتفاصيل القضية فإنه من المعروف أن شركة الملا وبهبهاني لا تنشر تفاصيل عملائها مهما كانت الظروف أو الأسباب حتى لو كانت تلك الأسباب مضرة بالشركة كما حصل في هذه الحالة، ان الملا وبهبهاني تفتخر بجميع عملائها كما هم يفتخرون بقيادة سياراتنا.

هل تكرر هذا الموضوع معكم من قبل؟

٭ لم يتم أبدا إغلاق أي من معرضنا بالري من قبل.

ما تعليقك على ما حصل وتعامل العامة مع الموضوع؟

٭ كما ذكرت لك من قبل أن شركة الملا وبهبهاني تعمل جاهدة لتحسين تجربة زبائننا ان كان على صعيد سياراتنا وخدمتنا وقطع سياراتنا الأصلية، وهذا واضح جدا بردود فعل زبائننا الايجابية والمشجعة، ونحن نفتخر بتفهم زبائننا لما حصل ووقوفهم الداعم لنا.



انه من المؤكد أن شركة الملا وبهبهاني لن تقوم بأي عمل يتعارض مع مبادئ أصحاب الشركة هذه التي تم بناء الشركة عليها والممثلة بجميع أنظمة عملها، مبادئ تضمن المصداقية والشفافية والعمل النزيه بما يرضي الله والضمير ودائما ضمن القانون.

هل من كلمة توجهها لزبائنكم خاصة والعامة إجمالا ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي؟

٭ في البداية نود ان نقدم كامل اعتذارنا إلى زبائننا الكرام عن أي تقصير في خدمتهم أثناء اغلاق احد معارضنا، ونود أن نشكرهم على دعمهم ووفائهم لشركتنا ومساندتهم لنا، حيث تشير دراساتنا أن عملاءنا يلمسون التطور الدائم والتحسين في تقديم الخدمات، ومن المؤسف أن أشخاصا لم يقوموا حتى بزيارتنا ولا يعرفون شيئا عن خدمتنا كان لهم آراء سلبية تجاهنا، وعلى صعيد آخر فإن مواقع التواصل الاجتماعي تستغل لنشر أخبار غير صحيحة لم يتم التأكد من مصداقيتها لذلك نتمنى من جميع الأشخاص توخي الدقة في تناقل الأخبار، وبالطبع الشركة لديها الحق في اتخاذ كل الإجراءات القانونية التي تراها مناسبة للدفاع عن سمعتها ومصداقيتها تجاه عملائها.

نكرر اعتذارنا من جميع زبائننا وندعوهم لزيارة معارضنا للتأكد من مدى تطور خدماتنا وكفاءة موظفينا.