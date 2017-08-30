43.4% نمو مبيعات قطاع العقار السكني لتصل إلى 90.3 مليون دينار

ذكر تقرير بنك الكويت الوطني أن سوق العقار في الكويت حافظ على استقراره مع تحسن نشاطه خلال شهر يوليو وذلك على الرغم من حلول فصل الصيف.



حيث سجلت قيمة المبيعات نموا بواقع 11.8% على أساس سنوي في يوليو لتصل إلى 161.5 مليون دينار.



وشهدت الصفقات العقارية تداولات قوية منذ بداية العام مسجلة زيادة بلغت 30% على أساس سنوي وذلك بدعم من قطاع العقار السكني.



وقد حافظت الأسعار على استقرارها في معظم القطاعات ولكنها لاتزال متدنية بنسبة 5% إلى 10% على أساس سنوي.

وسجلت مبيعات قطاع العقار السكني نموا بواقع 43.4% على أساس سنوي في يوليو لتصل إلى 90.3 مليون دينار.



فقد بلغ عدد الصفقات في القطاع 268 صفقة، ثلثها صفقات تمت على قسائم والبقية معظمها منازل.



وعلى الرغم من أن تلك الصفقات قد توزعت في عدد من المناطق إلا أن أكثر من ثلاثين صفقة توزعت بين منطقة أبوفطيرة ومدينة صباح الأحمد البحرية.

وقد انعكس التحسن في قطاع العقار السكني على أداء مؤشرات بنك الكويت الوطني لأسعار العقار السكني.



فقد سجل مؤشر المنازل السكنية ارتفاعا جيدا لأول مرة بعد استقرار دام ما يقارب العام.



واستقر مؤشر أسعار الأراضي السكنية عند 163 نقطة مسجلا تراجعا بواقع 11% على أساس سنوي ليقترب من مستويات النصف الأول من العام 2013.



وقد تعزى الضغوط التي تسببت في تراجع أسعار الأراضي إلى زيادة الوحدات السكنية نتيجة قوة وتيرة توزيعات المؤسسة العامة للرعاية السكنية للوحدات السكنية المدعومة من قبل الحكومة.

واستمر تدني نشاط قطاع العقار الاستثماري.



فقد بلغ إجمالي مبيعاته 57.5 مليون دينار مسجلا تراجعا بواقع 6.0% على أساس سنوي.



وبالرغم من ارتفاع عدد الصفقات من 74 صفقة في يونيو إلى 100 صفقة في يوليو، إلا أن العدد لايزال أقل بقليل من المتوسط الشهري للعام 2016 البالغ 108 صفقات.



وقد شكلت الشقق نسبة تجاوزت 70% من إجمالي الصفقات والتي تركزت معظمها في منطقة بنيد القار ومنطقة صباح السالم ومنطقة المهبولة.

وسجل مؤشر بنك الكويت الوطني لأسعار المباني الاستثمارية تراجعا طفيفا في يوليو تماشيا مع التباطؤ الذي شهده نشاط القطاع.



فقد تراجع المؤشر قليلا من 188.3 نقطة في يونيو إلى 181.5 نقطة في يوليو، أي بواقع 6.0% على أساس سنوي، متحسنا عن التراجع الكبير الذي سجله في العام الماضي.

وشهد قطاع العقار التجاري تعافيا نسبيا من التراجع الذي سجله في 2017، حيث بلغ إجمالي مبيعاته 13.8 مليون دينار في يوليو.



فقد تم تسجيل أربع صفقات خلال الشهر كان أكبرها مبنى تجاريا في منطقة الفروانية بقيمة 6 ملايين دينار.