قالت شركة بوبيان للبتروكيماويات، إنها ستحصل على مبلغ 4.6 ملايين دينار كاستحقاقات لأسهمها كدفعة ثانية ناتجة عن تخفيض رأسمال شركة نفائس القابضة.



وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، أن حصولها على المبلغ المشار إليه نتيجة كونها مساهما في «نفائس» بنسبة 21%.



وأشارت الشركة إلى أنها سبق وأن حصلت على مبلغ 2.1 مليون دينار ناتج عن الدفعة الأولى من تخفيض رأسمال «نفائس» كما في 21 مايو 2017.



وأضافت بوبيان للبتروكمياويات أن إجمالي التوزيعات النقدية المستحقة للشركة عن عمليتي تخفيض رأسمال «نفائس» يصل إلى 6.7 ملايين دينار خلال السنة المالية الحالية.



وأوضحت الشركة أنه سيتم تضمين توزيعات الدفعة الثانية البالغة 4.6 ملايين دينار في البيانات المالية للربع الثاني المنتهي في 31 أكتوبر 2017، موضحة أنها لن تنعكس على بيان الدخل.