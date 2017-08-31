محمود عيسى

قالت مجلة ميد ان شركة لارسن اند توبرو الهندية فازت بعقد لبناء خط أنابيب لنقل النفط بطول 120 كيلومترا، بعد ان اصدر الجهاز المركزي للمناقصات العامة موافقته لشركة نفط الكويت على ترسية المشروع على الشركة الهندية بقيمة تبلغ 376 مليون دولار.

ونسبت المجلة الى مصدر مطلع على الموضوع قوله ان موافقة الجهاز على الترسية قد صدرت الا ان العقد لم يوقع حتى الان.

واشارت الى ان العقد المقرر تنفيذه وفقا لنظام الهندسة والتوريد والبناء EPC يقضي ببناء خط انابيب يمتد بطول 120 كيلومترا من شمال الكويت الى مشعب التجميع في الاحمدي جنوب البلاد، وكانت العروض قدمت في الثاني من يوليو الماضي. وتضم قائمة الشركات التي قدمت عروضها للمشروع بالاضافة الى شركة لارسين توبرو كلا من:

٭ شركة المقاولين المتحدين اللبنانية بعرض قيمته 312 مليون دولار

٭ شركة سايبيم الايطالية بعرض بلغ 345 مليون دولار

٭ شركة البترول الوطنية الصينية بعرض قيمته 367.3 مليون دولار

وفي السياق ذاته، قالت المجلة ان 17 شركة سبق تأهيلها لتقديم عطاءات بشأن المشروع، الذي يشمل نطاق العمل فيه تنفيذ بناء خط أنابيب جديد من طراز ترانكلاين فايف مع جميع الأعمال المرتبطة به والصمامات وأجهزة التحكم والمراقبة والمحطات والمعدات بالاضافة الى تحديث وتعديل على خط الانابيب ترانكلاين 3 القائم.