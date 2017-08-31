تراجعت أسعار النفط الخام خلال تداولات أمس، بينما ارتفعت أسعار العقود الآجلة للبنزين إلى أعلى مستوى منذ منتصف عام 2015، حيث تسببت الفيضانات والدمار الناجم عن الإعصار هارفي في تعطيل 20% من إنتاج المصافي الأميركية تقريبا مما أدى لتعثر الطلب على الخام وتصاعد المخاوف من نقص الوقود.

وقال جولدمان ساكس إن مصافي تكرير تنتج 4.1 ملايين برميل يوميا تعطلت عن العمل أمس الأول وهو ما يعادل 23% من الإنتاج الأميركي.

وقد يتطلب الأمر أسبوعا أو أكثر لاستئناف العمل حتى في ظل أفضل الظروف.

وتراجع سعر خام برنت 43 سنتا إلى 51.57 دولارا للبرميل. ونزلت العقود الآجلة للخام الأميركي 25 سنتا إلى 46.19 دولارا للبرميل.

وفي سوق المنتجات المكررة كانت حركة الأسعار أشد حدة.

وقالت مصادر مطلعة على عمليات تشغيل المصافي إن أكبر مصفاة في الولايات المتحدة توقفت عن العمل بسبب الفيضانات.

وزادت أسعار عقود البنزين الأميركية الآجلة 2.8% إلى 1.83 دولار للجالون.

وقفزت الأسعار في وقت سابق إلى أعلى مستوى منذ يوليو عام 2015 لتصل إلى 1.84 دولار. كما قفزت العقود الآجلة لوقود الديزل 0.9% إلى 1.68 دولار للغالون، وبلغت في وقت سابق أعلى مستوى منذ يوم التاسع من يناير عند 1.69 دولار.