ارتفاع «كويت 15» 4.5% خلال الشهر و«الوزني» 4% و«السعري» 0.6%

ترقب ترقية فوتسي وإفصاحات النصف الأول وصفقة زين.. أهم المحركات شريف حمدي

أنهت بورصة الكويت تعاملات شهر أغسطس على تحقيق مكاسب كبيرة على مستوى المؤشرات والمتغيرات، في ظل نشاط ملحوظ للعديد من الأسهم سواء القيادية أو الأسهم المتوسطة التي تحظى بثقة المتعاملين.

وشهدت جلسة ختام الشهر أمس، تراجعا جماعيا لمؤشرات السوق الثلاثة جراء عمليات بيع وجني أرباح طالت العديد من الأسهم في أغلب القطاعات، ما قلص من المكاسب الشهرية لمؤشرات السوق.

وكان لافتا أن تعاملات اغسطس كسرت الركود الصيفي المعتاد في مثل هذا التوقيت من كل عام، وذلك لعدة أسباب كانت وراء هذا النشاط، وأهمها ما يلي:

٭ نشطت الكثير من الأسهم القيادية في قطاعات متنوعة على مدار جلسات الشهر، وذلك في ظل استمرار الإقبال عليها من قبل المحافظ والصناديق من جهة، والأفراد المتعاملين من جهة أخرى وسط ارتفاع التوقعات بترقية بورصة الكويت لمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة قبل نهاية سبتمبر المقبل بعد اجتياز معظم الاختبارات، حيث من المتوقع ان يترتب على ذلك الانضمام تدفق استثمارات أجنبية بقيمة 455 مليون دولار بوزن نسبي مبدئي يصل الى 0.54% من إجمالي الوزن النسبي للمؤشر.

٭ عززت إفصاحــــ ات الشركات المدرجة بالبورصة عن بياناتها المالية لفترة النصف الأول من العام الحالي والتي استمرت حتى منتصف اغسطس، وكان لهذه البيانات المالية دور في استهداف العديد من الاسهم في ظل سعي المتعاملين لبناء مراكز استثمارية جديدة في ضوء النتائج المعلنة والتي جاءت في مجملها جيدة، حيث حققت الشركات الكويتية نموا بنسبة 16% على مستوى أرباح النصف الأول مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

٭ كان لأسهم قيادية نشطة منها زين على سبيل المثال أثر لافت على أداء المؤشرات الوزنية، وذلك منذ الكشف عن توقيع اتفاقية بيع 425.7 مليون سهم خزينة تمثل 9.8% بقيمة إجمالية 255 مليون دينار، وهو ما تفاعلت معه البورصة بشكل ملحوظ على مدار جلسات عدة.

وسجلــــت سيولــة البورصة ارتفاعا على مستوى التعاملات الشهرية بنسبة 6.5%، حيث بلغ إجمالي السيولة التي تم ضخها بالسوق نحو 319 مليون دينار بمتوسط يومي 14.5 مليون دينار، وذلك من 300 مليون دينار بمتوسط يومي 13.6 مليون دينار في الشهر الماضي.

وارتفعـــــت القيـمة الرأسمالية للبورصة بنهاية تعاملات اغسطس بنسبة 4.5% محققة نحو 1.2 مليار دينار مكاسب، وذلك ببلوغها 29.362 مليار دينار ارتفاعا من 28.187 مليار دينار، لتصل المكاسب السنوية إلى 12.4%.

وأنهـــــت المؤشرات تعاملاتها الشهرية على النحو التالي:

٭ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.6%، محققا 41 نقطة مكاسب ليصل المؤشر إلى 6892 نقطة، وتبلغ مكاسب المؤشر منذ بداية العام 19.9%.

٭ حقق المؤشر الوزني ارتفاعا بنسبة 4.1% بتحقيق 17 نقطة مكاسب ليصل إلى 430 نقطة، وتصل مكاسب المؤشر السنوية 13.3%.

٭ ارتفع مؤشر كويت 15 بنسبة 4.5%، محققا 42 نقطة مكاسب ليصل إلى 985 نقطة، وبذلك ارتفعت مكاسب المؤشر الأكبر بالسوق الكويتية إلى 11.3% منذ بداية العام الحالي.