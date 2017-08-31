يضم الفندق 217 غرفة و67 جناحاً فاخراً

ما إن تطأ أقدام الضيوف مدخل فندق فورسيزونز الكويت برج الشايع الجديد حتى يلفت انتباههم في الحال الدرج اللولبي المميز، الذي يرتقي على ارتفاع 13 مترا (43 قدما) في ردهة الفندق ذات السقف المرتفع، وقد صمم ليشكل تحفة معمارية تتحدى الجاذبية.

وصرح المدير العام ديديه جاردان بمناسبة افتتاح الفندق: «سرعان ما سيصبح «الدرج اللولبي» رمزا لفندق فورسيزونز الكويت، فهو يعكس بالفعل روح التفاؤل التي تطغى على ضيوف وسكان هذه المدينة النابضة بالحياة.

أما بالنسبة لفريقنا المكون من 415 موظفا، فإن الارتقاء بتجربة الضيافة إلى آفاق جديدة يعد مصدرا للإلهام بالنسبة لهم.

ونفخر بتقديم مفهوم الخدمة الاستثنائية الذي تشتهر به مجموعة فورسيزونز في بلد جديد، وأن نكون في طليعة الوجهات التي تسهم في تعزيز مكانة فورسيزونز الريادية حول العالم».

ويقع فندق فورسيزونز الكويت داخل مشروع برج الشايع التطويري الجديد، الذي يتكون من برجين شاهقين ويعد صرحا معماريا حديثا يضفي المزيد من الأناقة على أفق مدينة الكويت.

ويشكل الفندق وجهة مثالية لزوار المدينة سواء بغرض الأعمال أو الترفيه، وكذلك لسكانها الراغبين في تناول الطعام والترفيه والاسترخاء.

ومع وجود قاعات فسيحة مخصصة لإقامة المناسبات تمتد على مساحة 2.912 مترا مربعا (31.349 قدما مربعة) وتتسع لما يصل إلى 1200 ضيف، فقد تم حجزها بالفعل لعقد العديد من اجتماعات الأعمال رفيعة المستوى وإقامة المناسبات الاجتماعية لاحقا، بما في ذلك 21 حفل زفاف حتى الآن.

ويضم فندق فورسيزونز الكويت برج الشايع 217 غرفة فندقية، فضلا عن 67 جناحا فاخرا، ما يلبي الاحتياجات الفردية لجميع الضيوف، سواء لضيوف المدينة القادمين بغرض الأعمال، أو للاستمتاع بعطلة مميزة، أو قضاء عطلة عائلية ممتعة مليئة بالتسوق ومشاهدة المعالم السياحية أو الاسترخاء على حمام السباحة الخارجي.

وتعكس أربعة مطاعم حديثة، بالإضافة إلى مطعم جديد سيتم افتتاحه في سبتمبر، إبداعات موهوبي الطهي العالميين، مع الاحتفاء بالنكهات المحلية.

كما يقدم مجمع السبا، الذي يمتد على طابقين، للضيوف علاجات صحية مبتكرة، فضلا عن مركز لياقة بدنية حديث ومسبح ثان.

ويشير رئيس قسم الخدمة الشخصية (الكونسييرج) أحمد الزمر، إلى أن تجربة فورسيزونز تبدأ مباشرة منذ لحظة الخروج من المطار مع أسطول من السيارات الأكثر فخامة في الكويت لنقل الضيوف إلى الفندق، أو لتنقلاتهم عبر المدينة، بما في ذلك سيارة «بنتلي فلاينج سبير» الفارهة.

ويوفر الفندق خيارات متعددة لتناول الطعام ولقاء الأصدقاء، حيث يشرف رئيس الطهاة سيباستيانو سبريفيري على عمليات الطهي، وكذلك على خدمات قسم القاعات وتنظيم المناسبات والاحتفالات.

ومع إطلالاته الرائعة من الطابق الحادي والعشرين وأجوائه النابضة بالحياة، يقدم مطعم «داي فورني»، والتي تعني (مباشرة من الفرن)، 3 أفران للطهي على الحطب لتحضير ألذ وأشهى المأكولات.

ويضم المطعم غرفتين خاصتين لتناول الطعام، فضلا عن طاولات داخل المطعم وفي التراس الخارجي.

ويقدم الطاهي التنفيذي دانيلي بارتولو بوليتو أطباقا خاصة من بلده الأصلي، بما في ذلك البيتزا الطازجة والباستا المخبوزة وغيرها الكثير ضمن قائمة تم اختيارها بعناية من الأطباق الإيطالية التقليدية المعروفة عالميا.

وتضم قائمة الشيف فابيو كوارتا في مطعم إيلمنتس باقة من النكهات العالمية من جنوب وشرق آسيا إلى إيطاليا والعالم العربي، بما في ذلك المقبلات الباردة والساخنة ووصفة الفلافل المميزة، فضلا عن الحلويات المحلية مثل المهلبية وفطيرة التمر التقليدية.

ويقدم المطعم بوفيه الإفطار اليومي أو قائمة انتقائية تتيح للضيوف خيارات واسعة من أطباق الإفطار الكويتية مثل البلاليط (العجة مع الشعيرية) والفول المدمس واللبنة وجبن الحلوم.

كما يوفر العديد من الخيارات المتنوعة على الغداء، ما يجعل منه الخيار الأمثل لتذوق المأكولات المحلية والعالمية واستضافة غداء عمل في غرفة الطعام الخاصة، وإسعاد كل فرد من الأسرة بخيارات القائمة الواسعة.

ويمكن للضيوف الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأطباق الخفيفة والمشروبات المنعشة والشيشة في الهواء الطلق أو في كابينة خاصة مكيفة الهواء في مطعم البندر بالقرب من حمام السباحة. وفي ردهة الفندق تقدم قائمة السور خيارات لذيذة ومتنوعة مصحوبة بالمشروبات مثل القهوة والعصائر والموكتيلات المبتكرة في أي وقت خلال اليوم، بالإضافة إلى أنواع الشاي الفاخر في فترة بعد الظهيرة، والشطائر الشهية والمعجنات اللذيذة من مطبخ الشيف لوسيو كولومبو.

أما عشاق القهوة، فسيكونون على موعد مع «ستاربكس ريزيرف»، وهي التجربة الجديدة لسلسة ستاربكس، وذلك في ردهة فندق فورسيزونز الكويت. ويوفر المقهى الجديد أيضا للضيوف خيارا مناسبا للراغبين في شراء القهوة ومواصلة طريقهم.