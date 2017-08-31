تهنئ شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل المعتمد لسيارات رينو في الكويت، عملاءها الكرام بعيد الأضحى المبارك.

وبمناسبة هذا العيد المبارك، أعاده الله على الجميع باليمن والبركات، تدعو الشركة جميع العملاء إلى زيارة معرض «رينو ستور» في الري للاستفادة من عروضها الحصرية وامتلاك التميز والتكنولوجيا التي تقدمها.

وتسعى رينو البابطين دائما إلى تقديم مجموعة من الخدمات التي تركز على العملاء والعروض المميزة لتظهر التزامها تجاه أفراد المجتمع، مشددة على أنها تسعى جاهدة لتظل واحدة من العلامات التجارية للسيارات الأكثر إثارة للإعجاب والثقة في الكويت.

وتجمع سيارات «رينو»، العلامة الفرنسية ذات الشهرة العالمية بين الراحة وسهولة التنقل على جميع الطرقات.