حصدت مجموعة الخليج للتأمين، إحدى الشركات الرائدة في مجال تقديم خدمات التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، جائزة أفضل علامة تجارية للتأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لعام 2017 والتي تقدمها مؤسسة «جلوبال براندز».

وتأتي هذه الجائزة تقديرا لالتزام المجموعة المستمر والاستثنائي بالابتكار والجودة وأنشطة العلامات التجارية والأداء وخدمة العملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

تأسست «جلوبال براندز أووردز» بهدف تكريم المتميزين في الأداء ولمكافأة الشركات في مختلف القطاعات للتعرف على اللاعبين الرئيسين ممن يسعون جاهدين لتحقيق الكمال لتوفير منبر للتقدير لهم، وهذا العام وقع الاختيار على الفائزين ضمن مجموعة تنافسية من المشتركين، يقدم جمعيهم خدمات فريدة واستثنائية في قطاع التأمين المتطور.

وتهدف مجموعة الخليج للتأمين إلى أن تصبح وجهة مرغوبة بشكل أكبر في قطاع التأمين مع التركيز بشكل أساسي على بناء العلاقات طويلة الأمد تتميز بالقوة وتقوم على الاحترام المتبادل.

وفي هذا الصدد، قال مدير أول الاتصالات المؤسسية وعلاقات المستثمرين بالمجموعة خالد مشاري السنعوسي: «انه من دواعي سرورنا أن نحصد هذه الجائزة التي تمثل تقديرا دوليا ونعتبرها علامة تجارية من الطراز العالمي، وهذه الجائزة بمنزلة اعتراف بتفاني المجموعة المتواصل وجهودها الدءوبة لتلبية احتياجات عملائنا الكرام بأكثر الطرق مهنية.

ومن المهم أن نذكر أن المجموعة بصدد وضع معيار جديد للعلامة التجارية يستهدف استحداث هوية تجارية واحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ومن جانبنا سوف نواصل العمل لنتخطى التوقعات ونتفوق في صناعتنا».