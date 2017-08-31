كلاكستون: الأطباق تحضر وفق أعلى المعايير العالمية على الطريقة الاسكندنافية التقليدية

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن تقديم أطباق سمك السلمون النرويجي المدخن المعد محليا على الطريقة الاسكندنافية التقليدية على متن رحلاتها.

ويمكن للمسافرين على متن الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال الاختيار من بين أطباق السلمون المدخن المعدة محليا ضمن قائمة الوجبات حسب الطلب (ألا كارت) التي توفرها الناقلة القطرية للمسافرين على هاتين الدرجتين.

وتتضمن الأطباق الجديدة شريحة السلمون المدخن وسلمون تندرلوين المدخن وسلمون غرافلاكس البارد، بالإضافة إلى فيليه سلمون اتلانتك.

ويتم تحضير وتقديم أكثر من 70 الف طبق سلمون مدخن شهريا للمسافرين على متن رحلات الخطوط الجوية القطرية. وتزود شركة أوشن فش، واحدة من أفضل الشركات في إنتاج المأكولات البحرية في المنطقة والمزود الأضخم لسمك السلمون المدخن في الشرق الأوسط، الخطوط الجوية القطرية بأطباق السلمون الجديدة المعدة محليا.

وقال نائب الرئيس لخدمات الضيافة في الخطوط الجوية القطرية آرون كلاكستون: «يسعدنا تقديم أطباق السلمون المدخن المعد في قطر للمسافرين، والتي تحضر وفق أعلى المعايير العالمية على الطريقة الاسكندنافية التقليدية.

ومن خلال الشراكة مع شركة أوشن فش، تمكنا من دعم الشركات المحلية وفي الوقت نفسه تقديم أكثر المنتجات جودة والتي تلبي المعايير المتبعة في الخطوط الجوية القطرية وعملائها. ويظهر هذا الأمر التزامنا بتحسين منتجاتنا وخدماتنا باستمرار لنقدم لعملائنا خدمة راقية من فئة الخمس نجوم».

بدوره، قال مدير مصنع «أوشن فش» أندريه ينسن: «نقدم في شركتنا أفضل أنواع سمك السلمون النرويجي الطازج والمستورد من الشركات العائلية في النرويج بهدف إعداد أطباق سمك السلمون المدخن لعملاء الخطوط الجوية القطرية وفق المواصفات والمعايير الممتازة التي تتبعها».

وأضاف: «إن مرافقنا الحديثة في الدوحة تستخدم طريقة التدخين المتبعة في النرويج، حيث نقوم بتمليح السمك يدويا ونستخدم نوعا خاصا من الحطب بعناية شديدة لتدخين السمك ومنحه ذلك المذاق اللذيذ والفريد.

إن الانتباه لأدق التفاصيل يمنح المسافرين على متن الدرجتين الأولى ورجال الأعمال على متن الخطوط القطرية والضيوف في أرقى الفنادق منها سانت ريجيس في الدوحة فرصة الاستمتاع بسمك السلمون النرويجي المدخن الطازج والشهي الذي يقدم في أطباق مختلفة».

وبالإضافة إلى توفير أفضل أنواع سمك السلمون المدخن للمسافرين على متن «القطرية»، تقدم أوشن فش أطباقها من السلمون المدخن في فندق سانت ريجيس.

ويتم نقل السمك المدخن على متن «القطرية» مباشرة من أوسلو إلى الدوحة، ثم يتم نقلها إلى مرافق الشحن المبردة بواسطة مركبات خاصة يتم التحكم بدرجة حرارتها.

وفور تسليمها إلى مصنع أوشن فش الجديد في الدوحة تبدأ عملية التدخين للحصول على سلمون مدخن محليا.

خلال العملية يتم فرك السمك بخليط من الملح والسكر يدويا، ثم يحفظ في صناديق التبريد لليوم التالي لاكتساب مذاق مميز، ثم تتم إزالة خليط الملح والسكر بواسطة المياه.

وباستخدام طرق التدخين التقليدية، يتم تدخين السمك على الحطب الخاص والذي يمنحه نكهة مميزة.

ويتم تدخين السمك مرارا ثم يترك ليجف ويدخن مجددا لمدة 10 إلى 14 ساعة ليكتسب نكهة أوشن فش المميزة. وقد أطلقت الناقلة القطرية هذا الشهر خدمة الاختيار المسبق لوجبات الطعام لتمكن الركاب على الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال من السفر براحة تامة ومعرفة مسبقة بالأطباق التي سوف يتناولونها خلال رحلتهم، ما يمنحهم المزيد من الوقت للاسترخاء والاستمتاع بالخدمات الراقية وخيارات الترفيه التي توفرها الناقلة.