بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك يتقدم البنك الأهلي المتحد من حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح - حفظه الله ورعاه، ومن الكويت حكومة وشعبا والمقيمين فيها بأطيب التهاني والتمنيات، داعين الله عز وجل أن يعيده على الأمة الإسلامية باليمن والبركات.

وبهذه المناسبة صرح البنك في بيان صحافي، بأنه سيغلق فروعه لمدة خمسة أيام ابتداء من يوم الخميس الموافق 31 أغسطس حتى يوم الاثنين الموافق 4 سبتمبر 2017 على أن يستأنف العمل يوم الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر 2017.

وفي سياق متصل، أشار البنك إلى أنه يمكن للعملاء التواصل مع البنك عبر القنوات الالكترونية ومنها تطبيق المتحد الذكي، وعبر خدمة حياكم المتحد التي تعمل على مدار 24 ساعة على الرقم 1812000 لتلبية كل الاحتياجات والخدمات والإجابة عن استفسارات العملاء، أو من خلال موقع البنك على شبكة الإنترنت www.ahliunited.com.kw كما يمكن للعملاء إجراء جميع عملياتهم المصرفية من خلال أجهزة السحب الآلي المنتشرة في مختلف مناطق الكويت.