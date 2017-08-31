أعلن بنك الكويت الوطني عن فوز خالد حمد العنزي بمبلغ 125 الف دينار في سحب حساب الجوهرة لشهر أغسطس، وذلك خلال البث المباشر لبرنامج الديوانية على إذاعة مارينا أف ام يوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس 2017، في حضور ممثل وزارة التجارة والصناعة، حيث تم الاتصال بالفائز وإبلاغه بفوزه بالجائزة على الهواء مباشرة خلال البرنامج.

وبهذه المناسبة، قال خالد حمد العنزي الفائز في السحب «إنه لم يصدق خبر فوزه في بادئ الأمر عندما تلقى الاتصال، معربا عن سعادته كونه عميلا لدى بنك الكويت الوطني الذي يسعى دائما لتقديم أفضل خدمة لعملائه».

وتعمل السحوبات الأسبوعية والشهرية والربع سنوية لحساب الجوهرة على مكافأة عملاء بنك الكويت الوطني المخلصين، وتعد تلك السحوبات من أكبر وأقدم الجوائز التي تقدمها الحسابات المصرفية على مستوى المنطقة بأكملها، كما يعتبر حساب الجوهرة الخيار الأفضل للعملاء بفضل مزاياه العديدة والجوائز النقدية القيمة التي يقدمها والتي تتيح لهم تحقيق أحلامهم وتطلعاتهم.

وعزز بنك الكويت الوطني مزايا حساب الجوهرة من خلال مضاعفة فرص الفوز في السحوبات الأسبوعية والشهرية وربع السنوية. ويؤهل حساب الجوهرة العملاء للدخول في السحوبات الأسبوعية والشهرية وربع السنوية تلقائيا مقابل كل 50 دينارا يتم إيداعها في الحساب.

وكلما ازداد رصيد العميل، ازدادت فرصه للفوز بأحد السحوبات بجوائز بقيمة 500 دينار أسبوعيا و125 ألف شهريا و250 ألف دينار ربع سنوي. ويبلغ الحد الأدنى لفتح حساب الجوهـرة 400 دينار والحد الأقصى للمبلـــغ الذي يمكــــن الاحتفاظ به في الحسـاب هو 500 الف دينار.

وفي حال عدم قيام العميل بعملية سحب نقدي أو تحويل من حساب الجوهرة خلال الفترة المطلوبة، تضاعف فرص الفوز مقابل كل 50 دينارا في الحساب.

ويتيح بنك الكويت الوطني للجميع فتح حساب الجوهرة من خلال زيارة أي فرع من فروع البنك المنتشرة في الكويت، ويمكن لعملاء بنك الكويت الوطني الحاليين فتح الحساب من خلال خدمة الوطني عبر الإنترنت.