محركان جديدان وهيكل جديد.. مع مفهوم تحكم مُبتَكر وتواصل أفضل

ستقدم بورشه الجيل الجديد من سيارتها الرياضية متعددة الاستعمالات بنسختين: الأولى هي «كاين» بمحرك توربو من ست أسطوانات سعة ثلاثة ليترات بقوة 340 حصانا (250 كيلوواط) وعزم دوران يبلغ 450 نيوتن ـ متر.

تلك الأرقام تتيح للطراز القياسي التسارع من صفر إلى 100 كلم/س في غضون 6.2 ثوان (5.9 ثوان مع «رزمة سبورت كرونو») وصولا إلى سرعة قصوى تبلغ 245 كلم/س.

أما النسخة الثانية التي ستقدمها بورشه، فهي «كاين إس» مع محرك جديد هو الآخر يتألف من ست أسطوانات على شكل V بشاحني توربو سعة 2.9 ليتر يولد 440 حصانا (324 كيلوواط) ـ أكثر بعشرين حصانا (15 كيلوواط) من الجيل السابق ـ وعزم دوران يبلغ 550 نيوتن ـ متر.

وهو يتسارع بالسيارة إلى 100 كلم/س في غضون 5.2 ثوان فحسب (4.9 ثوان مع «رزمة سبورت كرونو») وصولا إلى سرعة قصوى بحدود 265 كلم/س.

يعود الفضل، إلى حد ليس بقليل، في توفير أداء رياضي معزز وراحة أفضل للجيل الثالث من «كاين» إلى علبة تروس «تيبترونيك إس» الأوتوماتيكية الجديدة من ثماني سرعات، وهي تمتاز بأوقات استجابة أقصر ونسب رياضية أكثر للتروس الأولى، ما يحسن أداء السيارة على الطرق المعبدة والوعرة. من ناحية أخرى، يضمن الترس الثامن ذو النسبة الطويلة عزم دوران متدن واستهلاك أقل للوقود وقيادة مريحة.

خصصت بورشه لكاين أنماط قيادة وعرة تسهل على السائق اختيار الإعداد الملائم للمسارات غير المستوية، فإلى جانب نمط «الطرق المعبدة» Onroad الرئيسي، ثمة أربعة أنماط تغير إعداد السيارة كي يتلاءم مع المسارات الوعرة باعتدال ـ تشمل «الوحل» Mud و«الحصى» Gravel و«الرمل» Sand و«الحجارة» Rocks ـ يتم فيها تكييف عمل أنظمة الدفع والهيكل وأقفال الترس التفاضلي لتتلاءم مع المسار.

وتعتمد بورشه «نظام بورشه للتحكم بالدفع» PTM لتوزيع القوة في كل نسخات «كاين»، وهو عبارة عن نظام دفع رباعي نشط وذكي متغير بالكامل يوزع قوة المحرك على المحورين الأمامي والخلفي، يعتبر نمط عمله النشط ركيزة أساسية لأداء القيادة الرياضي الممتاز الذي تزخر به «كاين». وفي الوقت عينه، تلبي «كاين» الجديدة جميع متطلبات التماسك المسهب على المسارات الوعرة.

تجمع «كاين» الجديدة ثلاثة مفاهيم للهيكل في تصميم واحد جديد ـ يتيح لها أن تكون سيارة رياضية وسيارة للطرق الوعرة وسيارة للرحلات ـ تأتي عن تطوير بورشه هيكلا جديدا خفيف الوزن يتضمن محورا أماميا بوصلات مستقلة ومحورا خلفيا متعدد الوصلات.

كما يحفل الجيل الثالث من سيارة بورشه الرياضية متعددة الاستعمالات بميزة جديدة معهودة في السيارات الرياضية، هي عبارة عن إطارات ذات مقاسات مختلطة ترتكز على عجلات بات قياسها لا يقل عن 19 بوصة، توفر بورشه لكاين عجلات يصل قياسها إلى 21 بوصة كتجهيز اختياري، وتحسن الإطارات المختلطة ثبات السيارة وديناميتها في المنعطفات.

يوفر «نظام بورشه 4 دي للتحكم بالهيكل» Porsche 4D Chassis Control المندمج القاعدة المثالية لأنظمة الهيكل النشطة التي يتم تحليلها ومزامنتها.

وهو يعمل فورا على تعزيز خصائص القيادة من تماسك وثبات واستجابة إلى معطيات الطريق.

وباستثناء «نظام بورشه للتحكم النشط بالتعليق» PASM للتخميد النشط (قياسي في «كاين إس» Cayenne S)، تبرز أنظمة الهيكل الأخرى كل كتقنيات مطورة حديثا.

فللمرة الأولى، باتت «كاين» تتوافر بتوجيه كهربائي للمحور الخلفي ـ سبق أن برهن عن جدارته في طرازي 911 و«باناميرا» Panamera ـ يحسن رشاقة السيارة في المنعطفات ويعزز ثباتها أثناء تغيير المسارات عند سرعات مرتفعة، وبفضل دائرة الالتفاف الأصغر، باتت المناورة في الجيل الثالث من «كاين» أسهل أثناء القيادة اليومية.

بالانتقال إلى التعليق الهوائي المتكيف الاختياري بتكنولوجيا الحجرات الثلاث الجديدة (قياسي في «كاين إس»)، فهو يوسع بشكل لافت النطاق الفاصل ما بين القيادة الرياضية القاسية والقيادة المريحة المتوقعة من سيارة مخصصة للرحلات، ومثلما كان الأمر سابقا، يتيح هذا النظام تعديل ارتفاع أرضية السيارة عن الطريق على المسارات الوعرة.

وبفضل «نظام بورشه للتحكم الديناميكي بالهيكل» PDCC الاختياري، الذي يحد من انحناء السيارة جانبيا، يستفيد السائقون الرياضيون من آلية عمل النظام الكهربائية عوضا عن الهيدرولية، وذلك نظرا لاعتماد نظام كهربائي قوي للسيارة بقدرة 48 فولتا، وتوفر أوقات استجابة «نظام بورشه للتحكم الديناميكي بالهيكل» الأقصر دقة أكبر أثناء القيادة الدينامية وراحة أفضل أثناء القيادة الهادئة.

بما أن السيارات الرياضية تحتاج إلى بنية خفيفة الوزن، اعتمد جسم «كاين» الجديد توليفة ذكية من السبائك والفولاذ مثل طرازي 911 و«باناميرا». بناء لذلك، صنع الجسم الخارجي برمته من الألمنيوم، بينما صنعت الأرضية والقسم الأمامي وكل مقومات الهيكل تقريبا من السبائك.

يسطر الجيل الثالث من «كاين» فصلا جديدا في العلاقة ما بين السائق والسيارة.

وفي هذا السياق، تندمج «مقصورة قيادة بورشه المتطورة» Porsche Advanced Cockpit بالكامل في طابع «كاين» الداخلي الرياضي والفاخر. ويتمحور مفهوم «العرض والتحكم» الجديد من بورشه حول شاشة قياس 12.3 بوصة «عالية الدقة بالكامل» Full HD تعمل باللمس خاصة بالجيل الأحدث لـ «نظام بورشه لإدارة الاتصالات» PCM الذي أبصر النور العام الماضي في الجيل الجديد من «باناميرا». ويمكن التحكم بعدد من الوظائف الرقمية بأسلوب بديهي يشمل تحكما صوتيا أيضا.

يوفر «نظام بورشه لإدارة الاتصالات» الجديد مستوى تواصل معزز، لا ينحصر بإمكانية إدخال تعديلات على «شاشة البدء» والقائمة الرئيسية فحسب وفقا لاحتياجات السائق، بل يشمل أيضا ضبط ما يصل إلى ستة أنماط فردية.

بالإضافة إلى ذلك، بات «تطبيق الدقة على الطرق الوعرة» Offroad Precision App، المطور خصيصا لبورشه «كاين»، يتوافر ضمن رزمة تجهيزات السيارة القياسية الجديدة، وهو يتيح توثيق مراحل القيادة على المسارات الوعرة بالتفصيل لمساعدة السائق على تطوير مهاراته باستخدام تسجيلات الفيديو.

يتوافر الجيل الثالث من بورشه «كاين» Cayenne للطلب الآن، على أن يبدأ تسليمه في شهر يناير 2018.

ويبدأ ثمن السيارة في الكويت على الشكل التالي: كاين 24.600 دينار، وكاين إس 30.000 دينار.

من جديد، يرسخ صانع السيارات الرياضية موقعه الطليعي في تطوير أنظمة كبح متقدمة الأداء من خلال مكابح مبتكرة جديدة على الساحة العالمية تحمل اسم «مكابح بورشه ذات السطح المطلي» Porsche Surface Coated Brake.

تزخر «كاين» الجديدة بأداء رياضي أفضل. وفي هذا السياق، أعادت بورشه تطوير «رزمة سبورت كرونو» Sport Chrono Package وفقا لتلك المعتمدة في سيارات الشركة الرياضية، الواقع الذي يتجلى بوجود «مفتاح تشغيل للإعدادات» Mode على عجلة المقود.

وهو يتيح اختيار إعداد قيادة «عادي» Normal أو «سبورت» Sport أو «سبورت بلاس» Sport Plus، بالإضافة إلى إعداد فردي يمكن للسائق ضبطه كيفما يشاء.

وبمجرد الضغط على زر «الاستجابة الرياضية» Sport Response في وسط «مفتاح تشغيل الإعدادات»، يتم اعتماد برنامجي عمل للمحرك وعلبة التروس يوفران أقصى أداء رياضي ممكن، كما تتضمن «رزمة سبورت كرونو» إعداد «بي إس أم سبورت» PSM Sport مستقل، يتيح للسائق الاستفادة من دينامية قيادة «كاين» بالكامل.