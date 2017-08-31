أعلنت شركة الاتصالات الكويتية VIVA، مشغل الاتصالات الأسرع نموا في الكويت، عن الرابح بالجائزة الكبرى لشهر أغسطس 2017، فضلا عن أسماء الفائزين بالجائزة اليومية، وذلك في سحب الأسبوع الخامس لحملة allo التي أطلقتها مؤخرا لعملائها للدفع المسبق.

وفازت شيماء عبدالله أحمد العبدالله بالجائزة الشهرية الكبرى وقيمتها 30 ألف دولار، أما الفائزون بالجائزة اليومية وقيمتها 1.500 دولار، فجاءت أسماؤهم كالتالي: عبدالله سعود شديد العدواني، فخري محمود المصري، فينكاتا رامانا فيماريدي، مظفر يوسف حلمي زيد الكيلاني، منير عبدالمنان، صدام حسين شابير حسن، ممريز أحمد محمد صالح. وبجوائز نقدية يصل مجموعها إلى 150.000 دولار، تقدم VIVA لعملائها فرصة رائعة لربح 1.500 دولار يوميا و30.000 دولار شهريا.

ويدخل العملاء السحب تلقائيا عند شراء خط «allo» جديد أو إعادة تعبئة خطهم عبر الاستقطاع المباشر، تطبيق VIVA، موقع VIVA الإلكتروني، أجهزة الدفع الآلي، أو عبر الاتصال بمركز خدمة العملاء على رقم 102، حيث يحصل كل عميل على 10 فرص مقابل كل عملية إعادة تعبئة بقيمة دينار، وتزيد فرص ربحه عند كل عملية إعادة تعبئة جديدة.