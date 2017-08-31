تشمل مزايا حساب «الراتب» قرضاً حسناً لغاية 5 آلاف دينار

أعلن بنك الكويت الدولي أن حملته الترويجية الجديدة لحساب الراتب «امسح واربح» توجت 140 فائزا محظوظا خلال 140 يوما، حيث ربحوا نصف راتب شهري لغاية 500 دينار كحد أقصى، إلى جانب العملاء الذين ربحوا جوائز نقدية فورية تصل قيمتها لغاية 12 ألف دينار، مشيرا إلى أن فرصة الفوز بالجائزة الكبرى وهي سيارة لامبورجيني مازالت بانتظار سعيد الحظ.

هذا، وقد فاز في السحب الرابع عشر كل من: يوسف خالد عبدالله الديين، احمد حامد عواد الهطلانى، مقداد باقر اسد اسد الله، عفاف رضاء شنين العنزي، محمد مناحي محمد الدوسري، حمود نايف راضي المطيري، خالد بدر محمد الهاجري، مشعل مبارك سعدون الظفيري، خالد فهد غصن العجمي، خليفة فليح سعد العازمي.

وقد صممت هذه الحملة خصيصا لعملاء حساب الراتب الكويتيين، حيث تمنحهم قسائم «امسح واربح» عند فتح الحساب مما يؤهلهم لربح جوائز نقدية فورية بقيمة 150 دينارا، 200 دينار، 300 دينار ولغاية 12 ألف دينار، كما شملت الحملة 14 سحبا أسبوعيا ربح فيها 140 فائزا راتب نصف شهر يصل بحد أقصى لغاية 500 دينار، فضلا عن دخول السحب النهائي على الجائزة الكبرى وهي سيارة لامبورجيني هوراكان.

وبهذه المناسبة، صرح المدير العام بالوكالة للإدارة المصرفية للأفراد في البنك، يوجين جاليجان: «بأن حملة (امسح واربح) لاقت نجاحا كبيرا وحققت أصداء واسعة بين عملاء البنك الحاليين والجدد، وذلك بفضل أهدافها الرامية لمكافآتهم ومنحهم جوائز قيمة تدعم التزاماتهم المالية على اختلافها».

وأوضح أن الحملة صممت لتمنح كل عميل يفتح حساب راتب جديد فرصة الاستفادة من الحملة فورا، وذلك بمجرد فتح الحساب وتحويل راتبه إلى البنك خلال 3 أشهر، إلى جانب الاستمتاع بمزايا حساب الراتب المميزة.

وتشمل مزايا حساب الراتب الاستثنائية الحصول على بطاقة ائتمان مجانية للسنة الأولى، وقرض حسن لغاية 5 آلاف دينار مع فترة سداد مرنة تصل إلى 3 سنوات، بالإضافة إلى ميزة استخدام بطاقة السحب الآلي محليا وعالميا، مع إمكانية الحصول على تسهيلات المرابحة.