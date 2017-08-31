الشركة حرصت على توفير أفضل العروض وأكبر الحملات وأحدث التقنيات لعملائها

أعلنت زين الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت عن الفائزين في الأسبوع الرابع والأخير من حملتها التسويقية بعنوان «اربح كاش يوميا» لعملاء الدفع الآجل، والتي توجت فائزين من عملائها يوميا وأسبوعيا بجوائز نقدية قيمة وفائزة بالجائزة النقدية الكبرى بقيمة 5000 دينار.

وذكرت الشركة في بيان صحافي ان الفائزة بالجائزة الكبرى بقيمة 5000 دينار هي أنوار حسين، بالإضافة إلى الفائزين بالجائزة اليومية بقيمة 350 دينارا في الأسبوع الرابع وهم: شملان عيسى حسين الحربان، وباسل عبدالكريم محمود ياسين، وماجد عبدالرحمن ماجد الزعابي، وعلي أحمد محمود فناهي، وناصر طارق أحمد الأيوب، وسالي محمد عبدالحميد أحمد، وعقيل علي عبد حسن، وأحمد عيسى عشبان العنزي، بالإضافة إلى الفائز بالجائزة الأسبوعية بقيمة 1000 دينار أحمد نادر أحمد إبراهيم.

وأوضحت الشركة أنها أطلقت هذه الحملة الجديدة بالتعاون مع شركة «سامسونج البابطين» في إطار استراتيجيتها لتجديد علاقتها المباشرة مع عملائها من أصحاب الدفع الآجل، حيث حرصت على توفير أفضل العروض وأكبر الحملات وأحدث التقنيات لقاعدة عملائها التي تعتبر الأكبر في الكويت بما يتناسب مع متطلباتهم واحتياجاتهم.

وأشارت «زين» إلى أن الحملة استمرت لمدة أربعة أسابيع، حيث أجريت السحوبات بشكل يومي وتم الإعلان عن الفائزين يوميا، وأتت في إطار سلسلة حملاتها التي تمنح الفرصة لعملائها من ذوي الدفع الآجل للفوز بجوائز قيمة، حيث ستظل الشركة تعمل باستمرار على صياغة العديد من المنتجات والخدمات التي تتقابل مع طموحات وتوقعات عملائها، وفي الوقت ذاته فإنها تعمل على تكثيف جهودها نحو طرح أحدث العروض والخدمات المبتكرة للمحافظة على المكانة الرائدة التي وصلت إليها.

ودعت الشركة عملاءها إلى الاستفادة من عروضها المميزة التي تطرحها مع باقات الهواتف الذكية، والاستمتاع بالتقنيات التي توفرها على شبكتها، التي تشهد من وقت إلى آخر تطوير في بنيتها التحتية، وهو ما يضعها دائما في الريادة، وتقديم الأفضل والأحدث في عالم تكنولوجيا الاتصالات لعشاق الهواتف الذكية.