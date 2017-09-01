يستعد «عالم مدهش»، إحدى أكبر الوجهات الترفيهية والتثقيفية المغطاة في المنطقة، لاستقبال العائلات الكويتية القادمة إلى دبي لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، والاستمتاع بالأنشطة التي تحتضنها دبي خلال هذه الفترة، بمجموعة من الفعاليات التي تتنوع بين العروض الحية على خشبة المسرح، وألعاب التشويق والإثارة، فضلا عن توافر ألذ المأكولات.

وكانت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) والجهة المنظمة لهذا الحدث السنوي، قد أعلنت عن تمديد «عالم مدهش» لمدة إضافية حتى 3 سبتمبر 2017 لمنح زوار دبي المزيد من الوقت حتى عطلة عيد الأضحى لقضاء أجمل اللحظات والتجارب مع الأهل والأصدقاء.

ويحتضن «عالم مدهش» هذا العام 6 أركان مخصصة هي «حديقة المأكولات»، أحدث إضافات الوجهة الترفيهية لهذا الموسم، و«الطريق إلى المستقبل»، و«شارع التسلية»، و«حلقة الفائزين»، و«الرجوع إلى الطبيعة»، و«مسرح المدينة»، وترسم جميعها البسمة والفرح على وجوه الزوار عبر مجموعة واسعة من التجارب. ومن خلال العروض الحية وتجارب التشويق والإثارة وألعاب الواقع الافتراضي، وحديقة الحيوانات الأليفة وغيرها، يوفر «عالم مدهش» للزوار السعوديين وعائلاتهم تجربة فريدة مليئة بالفرح والسعادة.

ويقام «عالم مدهش» في القاعات من 1 إلى 6 في مركز دبي التجاري العالمي. وتتوافر التذاكر بمبلغ 20 درهما إماراتيا فقط، ويمكن للأطفال دون العامين الدخول مجانا. ويفتح «عالم مدهش» أبوابه من الساعة 11:00 صباحا حتى الساعة 11:00 مساء من السبت إلى الأربعاء، ومن الساعة 11:00 صباحا حتى الـ 12 منتصف الليل أيام الخميس والجمعة والسبت.