نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر قولها ان حكومة إمارة الشارقة تخطط لإصدار سندات مقومة باليوان في الصين، مما قد يجعلها أول جهة في الشرق الأوسط تصدر سندات في سوق سندات ما بين البنوك بالصين.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم ذكر أسمائها نظرا لأن الأمر غير معلن، فان الشارقة بصدد التقدم بطلب لإصدار السندات المعروفة بسندات الباندا.

ولم يتضح بعد حجم الإصدار المزمع وامتنعت حكومة الشارقة عن التعليق.

وعززت حكومات وشركات الخليج إصدار السندات على مدار السنة الأخيرة بسبب هبوط أسعار النفط الذي تسبب في حدوث عجز في الموازنات الحكومية وقلص السيولة في أنظمتها المصرفية.

وتسعى بكين لجذب المزيد من مصدري السندات الأجانب سعيا لتشجيع استخدام اليوان على نطاق أكبر عالميا وتنويع مصادر التمويل لمبادرة «الحزام والطريق»، وهو مسار تجاري يربط بين الصين وأوروبا برا وبحرا. وسوق سندات ما بين البنوك في الصين هي ثالث أكبر سوق من هذا النوع بعد الولايات المتحدة واليابان.

كما تدرس حكومات وشركات أخرى في الخليج إمكانية إصدار سندات الباندا.