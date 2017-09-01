الفندق يتميز بقربه من بحر مرمرة وشارع تقسيم

يستعد فندق «ريكسوس بيرا اسطنبول» لاستقبال العائلات والزوار من الكويت بصفة خاصة والخليج عموما لقضاء عطلات الصيف والأعياد بعروض ترويجية خاصة.

يقع الفندق على مقربة من شارع تقسيم الشهير، ويتميز بإطلالته على بحر مرمرة في الوقت نفسه، فيمكن للسائح أن يعيش أجواء شارع تقسيم، والذهاب الى أي مكان عبر الطريق المحاذي للفندق، وهو ما يجعل الفندق يجمع خاصيتين لا تتوافران لفنادق شارع تقسيم الداخلية. وبالاضافة الى ذلك يوفر فندق «ريكسوس بيرا اسطنبول» لضيوفه من الكويت الخليج ميزة التمتع بأوقات جميلة بمروحة واسعة من الخدمات والمطاعم والجلسات على شارع تقسيم.

هذا، واختارت مجموعة «فنادق ريكسوس»، مدينة بيرا لتحتضن ثاني فنادقها في اسطنبول تحت اسم «ريكسوس بيرا اسطنبول»، والذي يتميز بأجوائه الهادئة وأسلوبه الباريسي في ديكور غرفه البالغ عددها 116 غرفة بإطلالات ساحرة منها 6 أجنحة صغيرة و6 عائلية وجناح فاخر وآخر ملكي بمساحة 80 مترا مربعا.

ويمكن للسائح من الكويت او الخليج أن يحجز طابقا خاصا له ولعائلته أو أقاربه وأصدقائه بأسعار تنافسية في الفندق، مع خصوصية كاملة تتميز فيها مجموعة فنادق ريكسوس.

كما يمتلك الفندق موقعا مثاليا قريبا من أهم مراكز التسوق مثل «ديميرورين استقلال تقسيم»، «جراند سيفاهيـــــر سيـسلي»، «نيسانتاسي المدينة»، «بروفيلو ميسيديكوي»، و«أستوريا جاريتيبي».

وبحسب موقع booking.com يعتبر فندق «ريكسوس بيرا اسطنبول» هو أحد أكثر أماكن الإقامة مبيعا في إسطنبول، وذلك بسبب موقعه المميز بمنطقة تقسيم التاريخية على بعد 200 متر فقط من جادة الاستقلال النابضة بالحياة، كما يقع الفندق على بعد 10 دقائق سيرا على الأقدام من محطة مترو تقسيم، ويوفر ايضا سهولة الوصول إلى منطقة السلطان أحمد التاريخية ومواقع أخرى في المدينة، كما يبعد الفندق عن مطار أتاتورك بأقل من 30 كم.