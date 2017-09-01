أعلنت مجموعة لانغام للضيافة، وهي واحدة من شركات الفنادق الفاخرة في العالم، عن إطلاق باقات مميزة تشمل عروضا على غرف لانغام، وبرامج للمسافر الدائم وعروض شراكات للفترة المتبقية من العام.

فكلما مدد الضيوف إقامتهم في فنادق ومنتجعات لانغام، زادت المزايا التي تقدم إليهم. يستطيع المسافرون الاستفادة من رصيد يقتصر استعماله في مرافق الفندق بقيمة 100 دولار للغرفة عن كل ليلة إقامة.

وبحسب مدة الإقامة، يمكن لقيمة هذه الأرصدة أن تتراكم أو تستبدل بوجبات لدى باقة متنوعة من المطاعم، وعلاجات السبا وتجارب التسوق، هذا إلى جانب مزايا أخرى. يمكن الحصول على هذه المزايا عند حجز أي نوع من الغرف، دون أن تطبق تواريخ إلغاء العرض خلال فترة العرض الترويجي.

وتشمل الباقة خدمة إنترنت مجانية، وتسجيل الوصول المبكر وتسجيل المغادرة المتأخرة (رهنا بالتوافر)، فضلا عن اكتساب ضعف الأميال من خلال برامج المسافر الدائم الخاصة بمجموعة لانغام للضيافة. يصلح هذا العرض للحجز في مهلة أقصاها 30 سبتمبر 2017.