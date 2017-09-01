يحصل عملاء البنك حاملو البطاقات على خصم يصل إلى ١٠% عند حجز التذاكر

يوفر بنك الكويت الوطني بالتعاون مع طيران الامارات فرصة أمام عملائه للاستمتاع بإجازاتهــم الصيـفـيــة والاستفادة من خصومات حصرية، بحيث يحصل عملاء البنك بموجبها على خصم يصل إلى 10% عند حجز تذاكر السفر على متن طيران الامارات.

ويحصل حاملو البطاقات على خصم يصل إلى 10% عند حجز تذاكر للسفر في درجة رجال الأعمال و7% على مقاعد الدرجة السياحية (القيمة الكاملة للتذكرة) عند السفر على رحلات طيران الإمارات حتى 10 ديسمبر2017، كما يتمتع حاملو بطاقات الوطني الائتمانية بالحصول على خصومات إضافية (5% لدرجة رجال الأعمال و3% للدرجة السياحية) مقارنة بالأسعار الترويجية خلال فترة العرض.

ويشتــرط أن تـتــم الحجوزات من خلال الصفحة المخصصة على الموقع الالكتروني لطيران الامارات.

وفي إطار تعليقها على هذا العرض المميز، قالت مساعد مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية، غدير العوضي: «يسافر عملاء بنك الكويت الوطني بصفة متكررة، لذا قدمنا بالتعاون مع طيران الإمارات هذا العرض القيم لحاملي بطاقات الوطني الائتمانية وبطاقات شباب الوطني مسبقة الدفع».

وأضافت العوضي: «يتوافر العرض للعملاء حاملي بطاقات الوطني الائتمانية وبطاقات شباب الوطني مسبقة الدفع، واقربائهم من الدرجة الأولى عند القيام بالحجز باستخدام بطاقات بنك الكويت الوطني.

ويسري العرض للحجز حتى 10 ديسمبر2017، ويشمل جميع وجهات طيران الامارات باستثناء جدة والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية. ويخضع العرض لبعض الشروط والأحكام».