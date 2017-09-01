محمود فاروق

مع بدء عطلة عيد الأضحى التي تمتد لـ 5 أيام في جميع مؤسسات الدولة، رفعت المصارف الكويتية استعداداتها لتغطية خدمات عملائها على مدار الأيام المقبلة من خدمات إلكترونية ومالية، وعززت المصارف أجهزة الصراف الآلي لديها بضخ نحو 700 مليون دينار (ما يعادل 2.3 مليار دولار) لسد احتياجات المواطنين والمقيمين من الأموال وتوفير العيدية من أموال جديدة، من مختلف الفئات للعملة النقدية المحلية.

ولعبت عملية صرف رواتب الموظفين الحكوميين قبل عطلة الأضحى دورا بارزا في إحداث قفزة في عمليات إنفاق الكويتيين خاصة على الأضاحي، ومن المتوقع ان ترتفع فاتورة العيد هذا العام بنحو 18% عن العام الماضي (حسب بيانات مصرفية).

وشهدت صالات المصارف الكويتية في آخر يوم عمل الأربعاء، قبل عطلة العيد، ازدحاما شديدا نظرا لاستقبالها أعدادا كبيرة من العملاء، الذين يريدون أموالا جديدة أو صرف مبالغ استعدادا للعيد.

وتم تجهيز العملات النقدية الجديدة التي يفضلها العملاء من جميع الفئات، وذلك لإعطائها عيدية للأطفال، فضلا عن تجهيز ماكينات الصرف الآلي للقيام بدور المصرف خلال العطلة، وذلك بالتنسيق مع شركة «كي.نت». كما تم تجهيز عربات خاصة بتحويل الأموال ووضعها ضمن مكائن السحب الآلي، تحسبا لأي تكدس أو نفاد الأموال من مكائن السحب الآلي، علما أن شركة «كي.نت» لديها غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي أي شكاوى أو أعطال.