ارتفعت واردات كبار المشترين في آسيا من النفط الخام الإيراني في يوليو من أدنى مستوى له في 14 شهرا الذي بلغته في الشهر السابق، حيث صعدت مشتريات كوريا الجنوبية بنحو 30%، بينما استقرت مشتريات الصين، وهو ما عوض انخفاض واردات اليابان والهند.

وأظهرت بيانات حكومية وأخرى تتبع حركة السفن أن الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان استوردت معا 1.52 مليون برميل يوميا في الشهر الماضي.

وبينما زادت الواردات عن الشهر السابق، فإنها سجلت انخفاضا نسبته 7.1% على أساس سنوي.

وفي الأشهر السبعة الأولى من 2017 ظلت مشتريات كبار المشترين الآسيويين من النفط الإيراني مرتفعة 16.6% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2016، لتصل إلى ما يقل قليلا عن 1.7 مليون برميل يوميا.

وأظهرت أحدث البيانات أن واردات كوريا الجنوبية من النفط الإيراني زادت 26.7% في يوليو إلى 368 ألفا و935 برميلا يوميا، وزادت مشتريات الصين قليلا إلى 568 ألفا و719 برميلا يوميا.

ونشرت وزارة التجارة اليابانية في وقت سابق بيانات رسمية أظهرت أن واردات النفط الإيراني انخفضت للشهر الثالث على التوالي في يوليو.