محمود عيسى

قالت مجلة «الايكونوميست» البريطانية ان الهند تمثل في الوقت الحاضر السوق الأكثر إثارة في العالم، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بمتوسط 7.7% سنويا خلال الفترة بين عامي2017 و2021. وعلى الرغم من أن هذا النمو يعتبر قويا ومؤثرا فإنه أبطأ من النمو الذي حققته الصين لدى دخولها الاقتصاد العالمي في العقد الذي أعقب انضمامها لمنظمة التجارة العالمية في العام 2001. ومن الأسباب الرئيسية لذلك تفكك الهند، حيث إن قوة وتنوع ولاياتها يعنيان أن الهند ليست حقا سوقا وطنية على غرار ما هي الصين، ما يحد من وفورات الحجم التي يمكن تحقيقها من مشروعات ومؤسسات البنية التحتية والأسواق والاستثمار والإنتاج على نحو ما فعلت الصين.

وقالت المجلة إن هذا التنوع مع ذلك له اتجاه صعودي على الرغم من أنه يعني أن بعض الولايات يمكن أن تتحرك بوتيرة أسرع من غيرها، ويمكن لصانعي السياسات المحلية إجراء التجارب والاختبارات والابتكار، وهذا ما يلعب دورا فيما يعرف في الهند بـ«مهمة المدينة الذكية»، والتي تهدف إلى دمج عناصر المدينة الذكية في احتياجات البنية التحتية الحضرية الضخمة في البلاد. لكن الخطاب اللغوي يقطع شوطا طويلا قبل ان يتحول الى واقع، فتمويل الحكومة المركزية يكفي فقط ليكون بمنزلة تمويلات أولية، وهذا يعني أنه يجب على المدن أيضا جذب القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب. وبالنسبة لتلك المدن التي يمكن أن تجمع بين بيئة عمل جيدة وفرص استثمارية مربحة يمكن أن تكون لهذه المبادرة فوائد كبيرة. ومع ذلك، من المرجح ألا تتمكن العديد من المدن من اللحاق بالركب، وهذا يعني أن عدم المساواة بين المناطق الحضرية في الهند قد يتنامى على الأرجح.