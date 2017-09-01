انخفض الذهب خلال تعاملات أمس مع صعود الدولار بدعم من بيانات اقتصادية إيجابية من الصين والولايات المتحدة، لكنه ظل فوق مستوى 1300 دولار للأوقية (الأونصة) في ظل الإقبال على الأصول الآمنة بسبب توترات كوريا الشمالية، وهو ما حد من خسائر المعدن.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1303.11 دولارات للأوقية، لكنه يتجه لتحقيق مكسب شهري يقارب 3%.

ونزل الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر 0.4% إلى 1308.50 دولارات للأوقية.

وقالت وزارة التجارة الأميركية إن ثاني تقديراتها للناتج المحلي الإجمالي أظهر نموه 3% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام، مسجلا أسرع وتيرة نمو في أكثر من عامين.

وأضاف أرباب العمل بالقطاع الخاص الأميركي 237 ألف وظيفة في أغسطس، وهي أكبر زيادة شهرية في خمسة أشهر، وفقا لما أظهره تقرير لمؤسسة «إيه.دي.بي» للتوظيف. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.3% إلى 17.33 دولارا للأوقية، ونزل البلاتين 0.4% إلى 982.49 دولارا للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 0.5% إلى 932.03 دولارا للأوقية.