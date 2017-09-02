3.4% استحواذ نشاط النقل والاتصالات من إجمالي الائتمان المصرفي

3.25% استحواذ نشاط الكهرباء والغاز والخدمات الصحية

تراجع الائتمان المصرفي السعودي الممنوح، بحسب النشاط الاقتصادي نهاية الربع الثاني من 2017 إلى 1.411 تريليون ريال في مقابل 1.435 تريليون ريال نهاية الربع الثاني 2016 بتراجع قدره 24 مليار ريال نسبتها 1.7%، فيما ارتفع الائتمان المصرفي الممنوح بحسب النشاط الاقتصادي بنسبة 0.37% عند مقارنة الائتمان المصرفي بنهاية الربع الأول 2017 البالغ 1.406 تريليون ريال. وبحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، سجل الائتمان المصرفي الممنوح بحسب النشاط الاقتصادي نموا خلال الأعوام الخمسة الأخيرة بنسب مختلفة، فيما عدا الربع الثالث من العام 2016 المتراجع بنسبة 0.43%، والربع الرابع 2016 أيضا الهابط بنسبة 2.05%.

وكان أعلى الارتفاعات ربع السنوية خلال الأعوام الخمسة الأخيرة بلغ 4.36% نهاية الربع الثاني من 2012 الذي بلغت فيه قيمة الائتمان المصرفي 937 مليار ريال، في مقابل 898 مليار ريال للربع الثاني 2012، فيما كانت بلغت ثاني أكبر نسبة زيادة في الائتمان 4.23% في الربع الثاني من 2014 عندما بلغت قيمة الائتمان المصرفي 1.211 تريليون ريال.

وجاء قطاع البناء والتشييد رابعا بين الأنشطة الاقتصادية بنهاية الربع الثاني العام 2017 بعد استحواذه على 7.3% من الائتمان المصرفي ما يعادل 102.4 مليار ريال في مقابل 73 مليار ريال للعام السابق بنسبة ارتفاع 40%، تبعه نشاط الخدمات باستحواذه على 5.13% من إجمالي الائتمان المصرفي ما يعادل 72.4 مليار ريال في مقابل 57 مليار ريال للربع الثاني 2012 بنسبة زيادة 28%.

واستحوذ نشاط النقل والاتصالات على 3.4% من إجمالي قيمة الائتمان المصرفي الممنوح لكل الأنشطة الاقتصادية ما يعادل 48 مليار ريال في مقابل 38 مليار ريال للربع الثاني 2012 بنسبة ارتفاع 25%، وبلغت مساهمة النشاط الحكومي وشبه الحكومي في الائتمان المصرفي 3.30% تعادل 47 مليار ريال في مقابل 42.5 مليار ريال بنسبة ارتفاع 10.30%.

أما أنشطة الماء والكهرباء والغاز والخدمات الصحية فاستحوذت على 3.25% من الائتمان المصرفي في الربع الثاني 2017 ما يعادل 45.86 مليار ريال في مقابل 28.4 مليار ريال بنسبة ارتفاع 61%.