قال محللو مصرف «جولدمان ساكس» في تقرير لهم إن الين يعد الملاذ الأكثر أمانا بين جميع العملات، نظرا لتحركاته الوثيقة في مواجهة المخاطر العالمية خلال العقد الماضي.

وأجرى المحللون مقارنة للتقلبات اليومية والشهرية لسلة مكونة من 28 عملة عالمية وبعض عملات الأسواق النامية والمتقدمة على مدار خمس سنوات، واتضح أن الين يتحلى بالعلاقة السلبية الأكثر اتساقا مع الأسهم العالمية، وأسعار النفط، وعائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات.

كما توصل المحللون إلى أن البيزو المكسيكي والراند الجنوب أفريقي والدولار الكندي والدولار الأسترالي، هي العملات الأكثر تأثرا بالمخاطر.