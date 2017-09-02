تراجع الذهب أمس بفعل بيع محدود لجني الأرباح بعد موجات الصعود في الفترة الأخيرة ومع ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف الأميركية من أجل استقاء اتجاه أسعار الفائدة لكن الطلب على المعدن كملاذ آمن أبقى الأسعار قرب أعلى مستوياتها في تسعة أشهر ونصف في ظل استمرار التوترات بشأن كوريا الشمالية.

وكان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.2% عند 1318.81 دولارا للأوقية (الأونصة) غير بعيد بذلك عن أعلى مستوياته في أكثر من 9 أشهر 1325.94 دولارا المسجل يوم الثلاثاء الماضي، والمعدن بصدد مكاسب أسبوعية تتجاوز 2%.

وارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2% إلى 1324.20 دولارا للأوقية.



وقال رونالد لونج كبير المتعاملين لدى لي تشيونج لتداول الذهب في هونغ كونغ: «لدينا بعض جني الأرباح لاسيما في ضوء موجات الصعود الأخيرة إلى قرب مستويات 1325 دولارا للأوقية».