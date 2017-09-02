وسع بيت التمويل الكويتي «بيتك» برنامجه للخصومات الممنوحة لعملائه في مئات المحال التجارية عند استخدام بطاقات «بيتك» الائتمانية أو البطاقات مسبقة الدفع، حرصا على تلبية طموحاتهم ومنحهم تجربة مصرفية مميزة ومكافآت حصرية، وذلك بإضافة جهات وعلامات جديدة يمكن للعملاء معرفة تفاصيلها على موقع «بيتك» الإلكتروني kfh.com.

ويتضمن برنامج الخصومات قائمة كبيرة من أهم وأرقى المحلات التجارية لتناسب جميع الأذواق والإحتياجات والميزانيات في مختلف القطاعات التي تشمل الفنادق، والمطاعم، والملابس، والاكسسوارات، والمستشفيات والأندية الصحية ومتاجر متنوعة أخرى حيث يحصل عميل «بيتك» على نسبة خصم عند استخدام بطاقاته الائتمانية او مسبقة الدفع.

ويحرص «بيتك» على الاستمرار في مكافأة عملائه وتلبية طموحاتهم ومتطلباتهم لتجربة تسوق أفضل، وفي الوقت ذاته تعزيز أهداف «بيتك» الرامية إلى تشجيع العملاء على التحول لاستخدام البطاقات البلاستيكية بديلا عن النقود، بما يساهم أيضا في تنشيط حركة الاقتصاد المحلي من خلال زيادة مبيعات التجار وتحسين ربحيتهم.