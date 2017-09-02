خسر سعر برميل النفط الكويتي 25 سنتا في تداولات يوم الخميس الماضي ليبلغ 47.92 دولارا مقابل 48.17 دولارا للبرميل في تداولات يوم الأربعاء الماضي وفق بيانات مؤسسة البترول الكويتية.

وتراجعت العقود الآجلة للخام في ختام تعاملات الأسبوع لتفقد جزءا من المكاسب الكبيرة للجلسة السابقة وسط استمرار المعاناة بقطاع النفط إثر الإعصار هارفي الذي أوقف نحو ربع طاقة التكرير الأميركية.



ونزل عقد برنت الجديد تسليم نوفمبر 21 سنتا أو 0.4% إلى 52.65 دولارا للبرميل، فيما انخفض الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 35 سنتا بما يعادل 0.7% إلى 46.88 دولارا للبرميل.