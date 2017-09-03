لا يخفى على أحد أن سويسرا التي ينسم عليها هواء جبلي عليل قد غدت واحة من العافية والسياحة الطبية، حيث انها تستقطب بشكل خاص المسافرين الأكثر رقيا القادمين من دول خليج، نظرا لسمعتها الطيبة في الضيافة والرعاية الشخصية.

في هذا الإطار، أبرم فندق بوريفاج، جنيف حيث تجتمع أجواء الفنادق التاريخية العظيمة مع أحدث ابتكارات الرعاية الصحية السويسرية، شراكة مع شركة «سبكترا ميد» من أجل توفير حلول مجددة للشباب مصممة حسب حاجات كل فرد. وبفضل تركيبة «سبكترا ميد» بالجزيئات الحيوية والمصممة بحسب الاحتياجات الفردية، سيحظى الضيوف في بوريفاج بفرصة «حفظ شبابهم».

يستطيعون الحصول على هذه الخدمة المبتكرة على الفور في الفندق. وبعدئذ، يتم تخزين التركيبة المصممة حسب الحاجات الفردية لغاية 20 عاما، حيث يتم حفظها بأمان طوال هذه الفترة.

يذكر ان تركيبة «سبكترا ميد» هي أكثر من مجرد علاج تجميلي إذ تحتوي على الجزيئات الحيوية (بما فيها الحمض النووي) المأخوذة من المادة البيولوجية (اللعاب) الخاصة بالضيف.

وبالتالي، يتم ابتكار منتج يناسب الاحتياجات الشخصية نتيجة عملية استخراج هذه الجزيئات وتركيبها، فيساعد على الوقاية من علامات تقدم البشرة في السن منذ لحظة استخراج الحمض النووي. يستغرق إنتاج التركيبة بالجزئيات الحيوية من 10 إلى 14 يوما، وهو وقت كاف للاسترخاء في ربوع فندق بوريفاج والتنعم بالمناظر المحيطة بالمدينة.

كما يمكن شراؤها بجرعات سنوية مقابل 6000 فرنك سويسري في السنة.

كذلك، قبل شهرين من العام، يمكن إعادة طلب التركيبة من البنك الحيوي في المختبر السويسري، وإرسالها بالبريد السريع إلى العميل في أي مكان في العالم.

أما الأشخاص الذين يودون فعلا الحفاظ على شباب بشرتهم فيستطيعون تسديد مبلغ 10000 فرنك دفعة واحدة في بنك حيوي سويسري مؤمن، ليضمنوا أن يتم تزويدهم بالجزيئات الحيوية طوال 20 عاما.