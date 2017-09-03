قالت وزارة النفط العراقية، إن متوسط صادرات الخام تراجع إلى 3.216 ملايين برميل يوميا في أغسطس من 3.230 ملايين برميل في يوليو، إذ لم تكن هناك شحنات من حقل كركوك بشمال البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان أن كل شحنات أغسطس جاءت من الحقول الجنوبية.



وكركوك هو الحقل الوحيد في شمال البلاد الذي يخضع لإشراف الحكومة.



وحجم الصادرات الذي أعلنته الوزارة يمثل الشحنات من الحقول الخاضعة لإشراف الحكومة المركزية في بغداد ولا يتضمن الشحنات من إقليم كردستان العراق شبه المستقل في شمال العراق.



وقال البيان إن متوسط سعر البيع في أغسطس بلغ 46.22 دولارا للبرميل محققا إيرادات بلغت 4.6 مليارات دولار.