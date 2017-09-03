شهدت «أمازون دوت كوم» (AMZN.O) أحداثا إيجابية خلال العام الحالي، ولكن «علي بابا» الصينية على وشك التفوق عليها لتصبح أكبر شركة تجارة إلكترونية من حيث القيمة السوقية على مستوى العالم.

وارتفع سهم «أمازون» بنسبة 30% هذا العام بينما تضاعفت قيمة سهم «علي بابا» تقريبا خلال نفس الفترة، لتتجه الشركتان بقوة نحو تحقيق قيمة سوقية بحوالي 500 مليار دولار لكل منهما، بحسب «أرقام».

ووفقا لتقرير نشرته «سي إن بي سي»، فإن المستثمرين لديهم أسباب قوية للشراء في أسهم الشركتين لكونهما تهيمنان على سوق التجارة الإلكترونية ـ «أمازون» في أميركا و«علي بابا» في الصين ـ وتحاول الشركتان التوسع في أنشطة جديدة مثل البقالة والمحتوى الأصلي والحوسبة السحابية.

أما الفارق بينهما، فهو أن السوق الصيني ذا الغالبية من الطبقة المتوسطة يشهد نموا أكبر بكثير من الأسواق الأخرى، ويرى البعض أن «علي بابا» بصدد التفوق والهيمنة مستفيدة من تثبيت أقدامها في بكين.

جذبت «علي بابا» مستثمرين كبارا حول العالم للاستثمار في أنشطتهما وشراء أسهمها مثل «ديفيد تيبر» و«دان لويب».

على الجانب الآخر، توقع محللون استهداف سهم «أمازون» للمستوى 1150.46 دولارا رغم تراجعه من مستوياته القياسية.

وفي المجمل، يراهن محللون على «علي بابا» ونموها فائق السرعة وتوقعات بتفوقها في المدى القريب على «أمازون».

ويذكر ان شركة «أمازون» استحوذت الشهر الماضي على سلسلة متاجر «هول فودز» Whole Foods، في صفقة تبلغ قيمتها 13.7 مليار دولار، ويرى محللون أن «أمازون» بشرائها شركة هول فودز، تستحوذ أيضا على مختبر أكبر لتجاربها في المتاجر الفعلية لتجارة التجزئة.