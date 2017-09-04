القيمة الرأسمالية للبورصة قفزت إلى 29.36 مليار دينار

حلت بورصة الكويت في المركز الأول كأفضل سوق خليجي من حيث الأداء خلال الأشهر الـ 8 الماضية، بعد صعود مؤشرها السعري بنسبة 19.9% إلى 6892.1 نقطة، مدعومة بآمال الانضمام إلى مؤشر «فوتسي» للأسواق الناشئة.

وارتفعت القيمة الرأسمالية للبورصة الكويتية بنهاية تعاملات اغسطس لتبلغ 29.362 مليار دينار، لتصل المكاسب السنوية إلى 12.4%.

وجاءت بورصة البحرين في المركز الثاني بمكاسب جاوزت 6.7% إلى 1302.46 نقطة، فيما حلت سوق دبي المالي في المركز الثالث بعد صعود مؤشرها بنحو 3.02% منذ بداية العام وصولا إلى 3637.55 نقطة، وهو أعلى مستوى محقق منذ منتصف أغسطس الماضي، بحسب رصد لـ «البيان الاقتصادي».

وقال إيهاب رشاد الرئيس التنفيذي لشركة «الصفوة مباشر» للخدمات المالية، إن سوق دبي حققت أداء قويا ومتماسكا منذ بداية العام الحالي، رغم تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية على الصعيد العالمي وتذبذب أسعار النفط.

أما السوق السعودي فحل في المركز الرابع بمكاسب طفيفة بلغت 0.67% إلى 7258.64 نقطة. في المقابل، هبطت بورصة مسقط بنحو حاد بلغت نسبته 12.6% إلى 5052.55 نقطة.

ويذكر ان شركة «فوتسي» FTSE RUSSEL أعلنت إمكانية ترقية البورصة الكويتية إلى سوق ناشئ ثانوي ضمن تقريرها للمراجعة السنوية لتصنيف أسواق الأسهم الدولية.

وأضافت «فوتسي» في بيان على موقعها الإلكتروني ان قرار الترقية سيصدر ضمن مراجعتها السنوية لمؤشرات الأسواق بعد إغلاق الأسواق الأميركية في 29 سبتمبر المقبل.

وتوقعت «فوتسي» وضع البورصة السعودية ضمن تصنيف الأسواق الناشئة الثانوية في مؤشرها، بدلا من كونها غير مصنفة لديها حاليا.

وتصنف أسواق الأسهم في مؤشرات فوتسي FTSE’s Global Equity Index Series العالمية لأسواق الأسهم إلى الفئات الأربع، الأولى هي الأسواق المتقدمة والفئة الثانية هي الأسواق الناشئة المتقدمة والثالثة هي الأسواق الناشئة الثانوية والفئة الرابعة هي الأسواق المبتدئة.

وتصل حصة الكويت في حالة الترقية من مؤشر فوتسي الى 0.5% وهو ما يشير الى توقعات بتدفق 740 مليون دولار من الاستثمارات الأجنبية الى البورصة الكويتية بعد الإعلان عن الترقية، فيما يحصل السوق السعودي على 2.5% وهو ما يزيد تدفقات الاستثمار الأجنبي للسوق السعودي الى 2.5 مليار دولار.