متوسط سعر المتر بالربع الثاني انخفض بأقل من 1% مقابل 4.2% العام الماضي

النصف الأول أقل حدة من التراجع السابق للأسعار قال تقرير لوحدة الأبحاث التابعة لبيت التمويل الكويتي «بيتك» إن متوسط سعر المتر المربع لأراضي السكن الخاص على مستوى المحافظات بلغ 618 دينارا.

وأشار إلى أن موجة التراجع في مستويات متوسط سعر المتر استمرت ولكنها في الربعين الأول والثاني من العام الحالي أقل حدة من ذات الفترة من العام الماضي.

وأوضح التقرير أن متوسط سعر المتر في الربع الثاني انخفض بأقل من 1% على أساس ربع سنوي مقابل تراجع أكبر وصلت نسبته 4.2% في الفترة ذاتها من العام الماضي، ويأتي ذلك نتيجة لتحسن معدلات التراجع التي تسجلها كل المحافظات، حيث سجل أغلبها تراجعا طفيفا بحدود 0.5% على أساس ربع سنوي.

وأضاف انه يلاحظ للمرة الأولى خلال عام ونصف العام ارتفاع في مستويات الأسعار في احدى المحافظات كما حدث في محافظة الجهراء التي زادت مستويات الأسعار فيها بنسبة 1% على أساس ربع سنوي.

حيث يسير الاتجاه العام لتحركات الأسعار في شكل تصاعدي نحو التحسن.

ويلاحظ أيضا تحسن في الاتجاه العام لمعدلات التغير المحسوبة على أساس سنوي الذي يسير في اتجاه تصاعدي، فمقابل تراجع سنوي بنسبة 9% في مستويات الأسعار في الربع الثاني من العام الماضي، انخفضت الأسعار بنسبة 8% في الربع الثاني من العام الحالي، نظرا لتحسن المعدلات في أغلب المحافظات.

محافظة العاصمة

بلغ متوسط سعر المتر المربع من الأراضي السكنية في محافظة العاصمة 866 دينارا في الربع الثاني، وتتخذ الأسعار في المحافظة اتجاها عاما تنازليا، فقد تراجع متوسط سعر المتر بنسبة 1.5% عن مستواه في الربع الأول.

وأوضح تقرير «بيتك» أنه وبرغم الاتجاه التصاعدي لتحركات الأسعار في المدى القريب إلا أن اتجاهها العام يتخذ مسارا تنازليا، حيث انخفض متوسط سعر المتر في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 9.9% على أساس سنوي.

وتراجعت مستويات الأسعار في مناطق محافظة العاصمة، ففي أعلى مناطق المحافظة أسعارا وهي منطقة الشويخ السكنية والتي يفوق متوسط سعر المتر المربع 1.500 دينار انخفض سعر المتر بأقل من 0.5%، فيما انخفضت في المنطقة التي تليها في مستويات الأسعار وهي منطقة ضاحية عبدالله السالم بنسبة 1.9% عن الربع الأول وفي منطقة الشامية بنسبة 1% فيما انخفضت في منطقة النزهة بأعلى نسبة بين مناطق المحافظة وقدرها 2.6%.

وتراجع متوسط سعر المتر في المناطق التي يتراوح فيها بين 800 و900 دينار يأتي في مقدمتها منطقة العديلية فقد انخفض بنسبة 1.1%، وفي منطقتي الفيحاء والخالدية بحدود 1.4%، وكذلك تراجع في منطقتي الخالدية وكيفان بحدود 1.2%، وانخفضت مستويات الأسعار في منطقة الروضة بأعلى نسبة بين مناطق المحافظة وقدرها 2.7% عن الربع الأول.

أما المناطق التي يتراوح فيها سعر المتر من 700 إلى 800 دينار، وفي مقدمتها منطقة الدسمة وتليها منطقة قرطبة فقد سجلت مستويات الأسعار انخفاضا بحدود 1% في كل منهما عن الربع الأول، في حين انخفضت مستويات الأسعار في منطقة اليرموك بنسبة 2.6%، وفي أدنى مناطق المحافظة أسعارا التي تقل عن 500 دينار كما في منطقة الدوحة فقد تراجع متوسط سعر المتر بأعلى نسبة بين مناطق المحافظة أي بنسبة 2.9% عن الربع الأول.

محافظة حولي

وأشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في محافظة حولي بلغ 819 دينارا في الربع الثاني، وتسير مستويات الأسعار على نحو مستقر نسبيا بعد اتجاه تنازلي قبل ذلك، نظرا لاتجاه تصاعدي ملحوظ على المدى القصير للتحركات التي تسير بها مستويات الأسعار بالمحافظة، وكانت من أقل المحافظات تراجعا مسجلة بحدود 0.5% على أساس ربع سنوي، كذلك تحسنت معدلات الانخفاض المحسوبة على أساس سنوي بشكل لافت في الفترة الماضية، لتصل إلى 6.3% في الربع الثاني على أساس سنوي مقابل 10% في الربع الأول من العام الحالي وأكثر من 11% في الربع الثاني من العام الماضي.

وأكد تقرير «بيتك» أن متوسط سعر المتر المربع استقر في بعض مناطق المحافظة، بينما تراجع بنسب محدودة متقاربة في المناطق الأخرى، ففي منطقة البدع أعلى مناطق المحافظة أسعارا استقر متوسط سعر المتر متخطيا حاجز 1.200 دينار في الربع الثاني، كما استقر متوسط سعر المتر في مناطق الصديق وغرب مشرف عند حدود تقل عن ذلك بكثير وتصل نحو 850 دينارا، في حين كانت منطقة الشعب استثناء بين مناطق المحافظة بتراجع مستويات الأسعار فيها بنسبة 1.1% في الربع الثاني.

واستقرت مستويات الأسعار في مناطق يتراوح فيها سعر المتر بين 800 و850 دينارا مثل مناطق السلام وحطين والزهراء، حيث لم تشهد تغيرا في الربع الثاني عن مستوياتها في الربع الأول، أيضا استقر متوسط سعر المتر في منطقة حطين التي لم تشهد تحركات الأسعار بها اتجاها مختلفا عن تلك المناطق.

أما المناطق متوسطة القيمة مثل منطقة بيان التي انخفض فيها متوسط سعر المتر بشكل طفيف نسبته 0.5% لكن مازال عند حدود تفوق حاجز 700 دينار في الربع الثاني، فيما تراجع متوسط سعر المتر في منطقة الجابرية بنحو طفيف، وانخفض في منطقة الرميثية بثاني أعلى نسبة بين مناطق المحافظة أي بنسبة 1.4% عن الربع الأول، فيما انخفضت مستويات الأسعار في منطقة مشرف بنسبة 1%، فيما تراجعت مستويات الأسعار في منطقة سلوى بأعلى نسبة بين مناطق المحافظة وقدرها 1.6%، لتسجل أدنى متوسط سعر في المحافظة عند حدود 650 دينارا.

محافظة الفروانية

وأوضح تقرير «بيتك» أن متوسط سعر المتر المربع في محافظة الفروانية بلغ 499 دينارا بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، لتكمل بذلك مستويات الأسعار المسار المستقر الذي تسير فيه منذ فترة، برغم انخفاضها على أساس ربع سنوي إلا أنها نسبة طفيفة هي الأقل بين المحافظات لم تتجاوز 0.5% عن أسعار الربع الأول، حيث تسجل تحركات متذبذبة على أساس ربع سنوي تتجه في اتجاه تصاعدي.

كذلك تحسنت معدلات الانخفاض المحسوبة على أساس سنوي التي تسجلها المحافظة في الفترة الماضية، فقد انخفضت بنسبة 12.7% على أساس سنوي في الربع الثاني مقابل انخفاض سنوي نسبته 16.1% في الربع الأول.

وقد استقرت مستويات الأسعار في معظم مناطق محافظة الفروانية باستثناء منطقتي خيطان والأندلس اللتين سجلتا انخفاضا متقاربا وهما تعدان من المناطق المتوسطة القيمة في المحافظة، بينما استقرت مستويات الأسعار في أعلى مناطق المحافظة أسعارا في الربع الثاني من العام كما في منطقة أشبيلية التي يفوق فيها سعر المتر 650 دينارا، واستقرت الأسعار في منطقة الرحاب والرابية.

كما استقر متوسط سعر المتر في المناطق متوسطة القيمة بالمحافظة والتي يزيد فيها سعر المتر على 450 دينارا مثل مناطق جليب الشيوخ والعمرية أيضا، كما أن المناطق منخفضة القيمة والتي تقل عن ذلك المتوسط في الربع الثاني استقر فيها متوسط سعر المتر مقارنة بالربع الأول، مثل منطقتي الفردوس والعارضية، فيما استقرت مستويات الأسعار في منطقة صباح الناصر التي تعد أدنى مناطق محافظة الفروانية أسعارا في الربع الثاني.