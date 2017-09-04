محمود عيسى

قالت مجلة ميد إن ثلاثة تحالفات تشكلت قبيل دعوتها رسميا من قبل شركة نفط الكويت للمشاركة في مناقصة مشروع بناء أولى مراحل منشأة الغاز الجوراسي المقرر ان ينفذ طبقا لنظام الهندسة والتوريد والبناء EPC.

واشارت «ميد» عن مصادر مطلعة الى ان التحالفات الثلاثة تتكون من الشركات التالية:

٭ إس كيه للهندسة والإنشاء من كوريا الجنوبية مع شركة بتروفاك البريطانية

٭ شركة سامسونغ الهندسية الكورية الجنوبية مع شركة لارسن آند توبرو الهندية

٭ شركة سايبيم الإيطالية مع شركة تكنيكاس ريونيداس الإسبانية

وقالت المجلة ان تكلفة هذه المناقصة تقدر ما بين 3.5 مليارات و5 مليارات دولار.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة نفط الكويت كانت قد اختارت سبع شركات لتكون ضمن شركات المقاولات الرئيسية في المشروع، وهي:

٭ جيه جي سي كوربوريشن اليابانية.

٭ كيلوغ براون آند روت الأميركية.

٭ شركة إس كيه للهندسة والإنشاء من كوريا الجنوبية.

٭ شركة سايبيم الإيطالية.

٭ تكنيكاس ريونيداس الإسبانية.

٭ سامسونغ للهندسة الكورية الجنوبية.

٭ هيونداي للصناعات الثقيلة من كوريا الجنوبية.

واشترطت أيضا على المقاول الرئيسي أن يختار شريكا من قائمة أخرى من المتعاقدين، وأن يقدم عرضا للصفقة كجزء من تحالف.

وختمت «ميد» بالقول ان المرحلة الاولى من مرافق الغاز الجوراسي ستقع في محافظة الاحمدي وقد صممت لتبلغ طاقتها 590 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا.