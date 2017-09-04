هل جربتم قضاء اجازة في ايطاليا، وتحديدا بالقرب من بحيرة كومو الايطالية الشهيرة؟ في الواقع، بدأ فندق جراند تريميزو، في استقبال محبي سياحة الطبيعة والمغامرات في الغابات والجبال والأماكن التاريخية الساحرة وسباقات السيارات من الكويت خصوصا، والخليج عموما.

فمنذ أن فتح أبوابه عام 1910، غدا نقطة جذب للفنانين والكتاب المشهورين، فلطالما استمد الكثيرون إلهامهم من تاريخه العريق وطبيعته الساحرة.

وسرعان ما أضحى هذا الفندق وجهة أساسية للنخبة الدولية المسافرة على طول الطريق الساحر أثناء جولات السباقات الكبرى الأوروبية في أوائل القرن العشرين.

وبوجود أكثر من 73 متحفا، و11 قلعة يعود تاريخها إلى القرون الوسطى، فضلا عن العديد من الفلل الأسطورية المنتشرة حول بحيرة كومو، فإن زيارة واحدة لن تكفي لاستكشاف كافة الجواهر المحيطة بفندق جراند تريميزو.

بوسع الضيوف أن يعودوا بالزمن مئات السنوات عبر تسلق طريق حجري بين الغابات يقودهم إلى أحد أقدم الحصون على ضفاف بحيرة كومو، وهو «كاستيلو دي فيزيو» المشيد منذ أواخر القرن الحادي عشر، والذي يبعد عن الفندق 15 دقيقة فقط بالسيارة.

هذا الفندق الأسطوري يحوي 90 غرفة وجناحا تحبس الأنفاس بإطلالتها الجميلة على البحيرة والحدائق التاريخية الممتدة على مساحة 20.000 متر مربع.

وتضم أجنحة سطح الفندق شرفة واسعة وجاكوزي في الهواء الطلق بالإضافة إلى خدمة متميزة وإطلالة على كامل البحيرة.

توجد في الفندق ثلاثة مسابح: المسبح العائم على سطح البحيرة مقابل الشاطئ ومسبح الورود المحاط بحديقة مبهجة ومسبح تي سبا الذي يبدو وكأنه متصل بالأفق.