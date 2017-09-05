8 ملاك أفراد زادوا ملكياتهم بالبورصة مقابل 3 شركات

ثقة متزايدة بالأسهم تكشف عمليات الشراء المستحوذة على 99% من القيمة

شريف حمدي

يبدو أن شهية كبار الملاك لشراء أسهم شركات مدرجة ببورصة الكويت مازالت مفتوحة، بهدف تعزيز الملكيات في ظل استكمال بناء المراكز الاستثمارية خلال شهر اغسطس الماضي، والذي جاء استكمالا لشهر يوليو الذي سبقه.

وكان لافتا وفقا لرصد إحصاءات وحدة الأبحاث الاقتصادية في «الأنباء» أن كبار الملاك الأفراد كانوا الأكثر شراء من الشركات، حيث تبين من خلال الرصد أن عدد عمليات الدخول الجديدة والتي تظهر على موقع السوق الرسمي بمجرد تجاوزها 5%، وصلت خلال اغسطس الماضي الى 11 عملية تمت على 10 شركات مدرجة في قطاعات متنوعة بالسوق، وكان للأفراد النصيب الأكبر منها بواقع 8 عمليات مقابل 3 عمليات للشركات.

ووفقا لإحصاء «الأنباء» الذي يعتمد على افصاحات البورصة لحركة التغيرات بقائمة كبار الملاك خلال تعاملات الشهر الماضي تبين ما يلي:

٭ بلغت قيمة العمليات التي تنوعت ما بين شراء وبيع واستحواذ نحو 274 مليون دينار متضمنة قيمة صفقة شراء الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) حصة تمثل 9.8% من مجمل أسهم خزينة مجموعة زين البالغة 425 مليون سهم بقيمة 600 فلس للسهم الواحد، بقيمة إجمالية 255 مليون دينار، أي إن باقي صفقات أغسطس تقدر قيمتها بـ 19 مليون دينار، وبذلك قفزت القيمة بنسبة 1200% مقارنة بحجم تعاملات كبار الملاك في يوليو الماضي وذلك بسبب صفقة زين.

٭ عمليات الشراء بهدف زيادة الحصص تمت على 9 شركات، وبلغت قيمتها 272.5 مليون دينار تشكل 99.4% من الإجمالي.

٭ عمليات البيع بهدف تقليص حصص كبار الملاك تمت على 8 شركات مدرجة بواقع 8 عمليات، وكانت بقيمة 1.2 مليون دينار تشكل 0.6% من الإجمالي.

٭ شهدت قوائم كبار الملاك تغيرات كبيرة بدخول مستثمرين في قائمة الكبار على 10 شركات، وهذه الشركات هي «زين» وزادت فيها شركة عمانتل حصتها إلى 9.8%، والكوت ورفع فيها المستثمر مصطفى العيسى حصته إلى 6.2%، والأهلية للتأمين ورفع فيها المستثمر محمد عبدالرحمن البحر حصته إلى 6.2%، وشركة المعادن والتي زادت شركة مجموعة كابيتال المتحدة حصتها فيها إلى 5.3%.

وزاد المستثمر حمود خالد المقهوي حصته في شركة الامتيازات إلى 6.1%، كما زادت المستثمرة حصة عبداللطيف الحمد حصتها في شركة آبار إلى 5.9%، ورفع كل من المستثمرين عادل عبدالحميد الحوسني، ومحمد بن احمد القاسمي حصتيهما في شركة جي أف إتش بنسب 5.03% و5.8% على التوالي، فيما رفعت شركة فيرست اوف شور فند حصتها في شركة طيران الجزيرة إلى 5.6%، وزاد المستثمر إبراهيم عبدالرحمن العصفور حصته إلى 5% في شركة الكابلات، وأخيرا رفع المستثمر يوسف احمد البدر حصته في شركة أنوفست إلى 9.6%.

أكبر 5 عمليات بالقيمة:

أكبر 5 عمليات تغير في الملكية خلال الشهر الماضي، كانت كالتالي:

٭ جاءت في الصدارة عملية شراء بقيمة 255 مليون دينار، حيث اشترت الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) نسبة 9.8% من أسهم شركة زين.

٭ بالمرتبة الثانية جاءت عملية شراء بقيمة 15.1 مليون دينار، وكانت للمستثمر غسان أحمد سعود الخالد ومجموعته (شركة جي أيه كي المعتمدة للاستيراد والتصدير)، على شركة أسيكو، وبذلك رفع غسان الخالد حصته في أسيكو من 17% إلى 36% ليكون أكبر مالك بالشركة.

٭ تلتها بالمرتبة الثالثة عملية شراء نفذتها شركة الفا للطاقة على أسهم شركة السور للوقود بقيمة 1.3مليون دينار، حيث زادت «الفا» حصتها في «السور» من 24.8% إلى 27.6% لتحافظ على صدارتها لملاك شركة السور.

٭ في المرتبة الرابعة من حيث قيمة صفقات الشراء والبيع لكبار الملاك، حلت عملية شراء شركة ايسكو التجارية لنسبة 0.7% من أسهم شركة المواشي بقيمة 445 ألف دينار لتصل حصة ايسكو إلى 6.5% لتصبح ثالث أكبر مالك للشركة بعد الهيئة العامة للاستثمار المالك الأكبر بـ 51.5%، ثم التأمينات الاجتماعية بنسبة 10.3%.

٭ جاءت في المرتبة الخامسة عملية بيع لشركة شركة طابة الخير القابضة ومجموعتها (شركة مجموعة طيبة الخير القابضة، شركة ستون للطاقة) لنسبة 2% من أسهم شركة السلام بقيمة بلغت 286 ألف دينار، لتزيد نسبتها إلى 28.8% في صدار ملاك شركة السلام. ويظهر مما سبق أن وتيرة عمليات الشراء مازالت مستمرة نظرا لقناعة كبار الملاك في نوعية اسهم الشركات التي يزيدون ملكيتهم فيها، وسط حالة من التفاؤل بوضعية بورصة الكويت خلال الفترة المقبلة، خاصة أنها تنتظر الترقي لمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري.