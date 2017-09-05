أجلت سلطنة عمان الاعلان عن الفائز في الرخصة الثالثة للهاتف النقال حتى 30 نوفمبر المقبل، وذلك بحسب موقع العربية الالكتروني. وكان من المفترض الاعلان عن الفائز اليوم، 4 سبتمبر، حسب إفصاح سابق لشركات الاتصالات المتنافسة، وهي زين الكويتية، واتصالات السعودية، واتصالات الامارات، وكان من المفترض ايضا الاعلان عن الشركات المؤهلة للمنافسة على الرخصة الثالثة في 14 اغسطس، لكن لم يصدر عن الجهات المعنية في عمان اي افصاح بهذا الخصوص.



ويعمل بسلطنة عمان، شركتا اتصالات هما عمانتل واوريدو عمان، وكانت عمانتل دخلت السوق الكويتية قبل أسبوعين عبر استحواذها على نحو 10% من اسهم شركة زين بصفقة تقدر بنحو 850 مليون دولار.