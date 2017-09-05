نما استهلاك النفط العالمي للنفط بمتوسط 1.6 مليون برميل يوميا أو 1.6% وهي النسبة الأعلى من متوسط 10 سنوات عند 1.2% وذلك للعام الثاني على التوالي في 2016، وذلك وفقا للتقرير السنوي السادس والستين لشركة النفط البريطانية «بي بي».

واستحوذت الصين على حصة الأسد من تلك الزيادة في نمو الاستهلاك (نحو 400 ألف برميل يوميا)، ثم الهند (330 ألف برميل يوميا).

وبلغ متوسط الاستهلاك اليومي العالمي 96.55 مليون برميل، استحوذت منطقة آسيا والباسيفك على 34.8% منه، واميركا الشمالية على 24.7%.

أما نصيب الشرق الأوسط فبلغ 9.8% من الاستهلاك العالمي، وأفريقيا على ما يزيد قليلا على 4%، وأوروبا ومنطقة أوراسيا على 19.5%، بينما ناهز نصيب أميركا اللاتينية وأميركا الوسطى عند 7.2%.

استهلاك الطاقة عالمياً

وحسب التقرير، نما استهلاك الطاقة بشكل عام على المستوى العالمي 1% العام الماضي بارتفاع طفيف بالمقارنة مع 0.9% عام 2015. ويقل هذا المعدل كثيرا عن متوسط نمو الاستهلاك العالمي عند 1.8 خلال عشر سنوات، وسجلت الصين زيادة نسبتها 1.3% في استهلاك الطاقة بكل أنواعها.

ورغم أن عامي 2016 و2015 هما الأقل نموا لعامين متتاليين منذ 1997 و1998، ظلت الصين الاقتصاد العالمي الأسرع نموا في الاستهلاك للعام السادس عشر على التوالي.

واللافت للنظر نمو استهلاك قطر 7.5% إلى 339 ألف برميل يوميا 2016، تلتها الإمارات بنمو 6.7% إلى 987 ألف برميل يوميا، ويعد نمو استهلاك قطر هو الأعلى بين دول الخليج الست مع ملاحظة أن التقرير لم يذكر عمان ولا البحرين لصغر الكميات المستهلكة.

وتراجع استهلاك الكويت 1.3% إلى 499 ألف برميل يوميا، لكن تظل السعودية الأعلى خليجيا وشرق أوسطيا وبفارق كبير عن إيران التي تستهلك 1.85 مليون برميل يوميا.

نمو ضعيف لإنتاج النفط

وشهد إنتاج الخام عالميا ارتفاعا ضعيفا في العام 2016 بمعدل 400 ألف برميل يوميا هو الأقل منذ العام 2013، فيما يخص منطقة الشرق الأوسط، فقد سجلت ارتفاعا في الإنتاج بمعدل 1.7 مليون برميل يوميا قادته إيران (نحو 700 ألف برميل)، ثم العراق والسعودية (نحو 400 ألف لكل منهما).

وتراجع الإنتاج خارج منطقة الشرق الأول 1.3 مليون برميل يوميا قادته أميركا بنحو 400 ألف برميل يوميا والصين 310 آلاف برميل، ونيجيريا التي هبط إنتاجها 280 ألف برميل.

وسجلت أسعار الخام تراجعا ملحوظا خلال العام الماضي، حيث بلغ متوسط سعر خام برنت 43.73 دولارا للبرميل مقابل 52.39 دولارا عام 2015.

ملاحظات

٭ باكستان أعلى دول العالم نموا في استهلاك النفط ـ من حيث النسبة المئوية ـ بزيادة ناهزت 12% بالمقارنة مع العام 2015، حيث ارتفع استهلاكها إلى 566 ألف برميل يوميا العام الماضي.

٭ حققت منطقة آسيا والباسيفك أعلى نمو سنوي في الاستهلاك عند 3.3% إلى 33.57 مليون برميل يوميا.

٭ تمثل الدول العشر المرصودة بالجدول أكثر من 60% من إجمالي الاستهلاك العالمي البالغ 96.55 مليون برميل يوميا.

٭ أعلى معدلات الزيادة في الاستهلاك بين الدول العشر قادتها آسيا عن طريق الهند 7.8% ثم كوريا الجنوبية 7.2% ثم الصين 3.3% (مع استثناء اليابان التي واصلت التراجع).