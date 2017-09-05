9.5 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2016

تعد الصين الشريك التجاري الاول للكويت بحجم واردات صينية 329.5 مليون دينار وحجم صادرات كويتية غير نفطية قدرها 46 مليون دينار في الربع الأول من 2017 استنادا الى احصاءات الادارة المركزية للاحصاء.

وتشكل أرقام التجارة الخارجية المتعاظمة بين البلدين العنوان العريض لرؤى عملاقة استراتيجية واقتصادية تلاقى بها الطرفان سواء رؤية الصين بما يعرف بـ «طريق الحرير» أو مبادرة «الطريق والحزام» أو «رؤية الكويت 2035» التي تتواكب كلها مع التغيرات العالمية الاقتصادية التي شهدها العالم منذ العام 2008 سنة الازمة المالية العالمية.

وانطلاقا من تميز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين تأتي الزيارة المرتقبة لوزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان إلى الصين اليوم الثلاثاء وتشمل العاصمة بكين و3 مدن رئيسية أخرى يجري خلالها لقاءات مع كبار المسؤولين هناك.

وتعد الصين أكبر شريك تجاري للكويت في التجارة والمجالات غير النفطية حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 9.5 مليارات دولار في 2016، علاوة على العمل نحو اثرائها خلال السنوات القادمة والارتقاء بمستوى التعاون في المجالات المالية والاستثمارية والمواصلات.

وتشارك الشركات الصينية في تنفيذ الكثير من المشاريع في البلاد حيث بلغ عدد المشاريع التي تنفذها في الكويت حتى النصف الأول من العام 2017 نحو 84 مشروعا تبلغ قيمتها نحو 18.12 مليار دولار موزعة على قطاعات النفط والاسكان والبنية التحتية بحسب تصريح السفير الصيني لدى البلاد وان دي.

ومن اهم القطاعات الرئيسية التي تربط بين الكويت والصين اقتصاديا يأتي القطاع النفطي أولا حيث تعتبر شركة سينوبك أكبر مقاول يقدم خدمة حفر الآبار للكويت في حين يبرز قطاع الاتصالات ثانيا حيث تصنف شركة هواوي كثاني شركة أجنبية تؤسس شركة في الكويت بنسبة تملك 100% وتبلغ حصتها السوقية أكثر من 50%.

وحول القطاع الثالث البنى التحتية، هناك العديد من الشركات الصينية التي شاركت في تنفيذ عدد من المشاريع منها شركة الإنشاءات الصينية في الشرق الاوسط والتي نفذت مشروع مبنى البنك المركزي الكويتي والمقر الرئيسي لبنك الكويت الوطني، فضلا عن توقيع عقدها لانشاء مرافق «المدينة الجامعية في صباح السالم».

ومن أهم الصادرات الكويتية للصين الشعبية المنتجات الكيماوية العضوية، حيث بلغت قيمة وارداتها حسب دراسات قسم شؤون التجارة الخارجية في وزارة التجارة والصناعة الكويتية في العام 2016 نحو 90.2 مليون دينار وبنسبة 57.6%.

وتأتي في مقدمة واردات الكويت من الصين الشعبية الأجهزة والآلات والمعدات الكهربائية، حيث بلغت قيمتها العام الماضي نحو 398 مليون دينار وبنسبة 27.8%.